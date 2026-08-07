ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1818
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 10 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня посилиться щодо іноземної валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Курс валют

Курс валют / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 серпня. Долар і злотий втратили по 1 коп. Євро зменшився на 6 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,75 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,61 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,00 (-1 коп.)

Нагадаємо, експерти наголошують, що курс валют в Україні знову штормить: під кінець липня вартість долара і євро швидко пішла догори. Зокрема, на готівковому ринку курс продажу долара перевищив 45 грн, а євро прямує до позначки 52 грн.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie