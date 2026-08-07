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Курс валют на 10 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня посилиться щодо іноземної валюти.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 серпня. Долар і злотий втратили по 1 коп. Євро зменшився на 6 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,75 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,61 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 (-1 коп.)
Нагадаємо, експерти наголошують, що курс валют в Україні знову штормить: під кінець липня вартість долара і євро швидко пішла догори. Зокрема, на готівковому ринку курс продажу долара перевищив 45 грн, а євро прямує до позначки 52 грн.
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