Курс валют на 10 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © Associated Press

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НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 серпня. Долар і злотий втратили по 1 коп. Євро зменшився на 6 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 44,75 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,61 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,00 (-1 коп.)

Нагадаємо, експерти наголошують, що курс валют в Україні знову штормить: під кінець липня вартість долара і євро швидко пішла догори. Зокрема, на готівковому ринку курс продажу долара перевищив 45 грн, а євро прямує до позначки 52 грн.

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