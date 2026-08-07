Натиснули на небезпечне посилання: що негайно треба зробити після фішингової атаки

Хакери / © pixabay.com

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Шахрайські повідомлення в месенджерах можуть маскуватися під прохання знайомих, повідомлення банку, виплати, розіграші або термінові попередження. Після їх отримання не переходьте за посиланням і не вводьте жодних даних, навіть якщо текст виглядає переконливо.

Кіберполіція попереджає, що фішингові розсилання можуть вести на підроблені сторінки для збирання персональних і банківських даних. Відомство радить перевіряти акаунти організацій та отримувати важливу інформацію лише з офіційних джерел.

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Ознаки, що повідомлення може бути шахрайським

Насторожити мають вимога діяти негайно, обіцянка легкої виплати, незвична адреса посилання, помилки в тексті та прохання повідомити код із SMS. Навіть якщо повідомлення надійшло від знайомого, його акаунт могли зламати — краще перевірити прохання іншим каналом.

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Фішинговий сайт може бути стилізований під сторінку банку, державної установи чи популярного сервісу. Відкривайте офіційний сайт через пошук або застосунок, а не за посиланням із чату. Про схему з фальшивою банківською винагородою ми вже раніше розповідали.

Що зробити, якщо ви лише отримали повідомлення

Якщо ви не відкривали посилання, не відповідайте відправнику й не надсилайте жодних даних. Зробіть скриншот повідомлення разом із назвою акаунта, часом отримання та посиланням, після чого заблокуйте відправника й поскаржтеся на повідомлення у самому месенджері.

Не видаляйте чат одразу, якщо плануєте звертатися до правоохоронців. Збережені скриншоти, URL, номер телефону або ім’я користувача допоможуть описати інцидент.

Що змінюється, якщо ви перейшли за посиланням

Якщо ви відкрили сторінку, але нічого не завантажували й не вводили, закрийте її та не залишайте на ній жодних даних. Не вводьте номер телефону, пароль, дані картки або код підтвердження.

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Якщо ви завантажили файл чи застосунок, не запускайте його. Якщо файл уже відкрили або застосунок установили, від’єднайте пристрій від мережі та перевірте його на шкідливі програми.

Якщо ви вводили пароль, змініть його на офіційному сайті сервісу, а також на інших ресурсах, де використовували такий самий пароль. Для акаунтів у месенджерах увімкніть двофакторну автентифікацію та перевірте список активних сеансів. Додаткові кроки для зламаного Telegram описані в цій інструкції.

Якщо ви повідомили дані картки чи код

Якщо ви передали реквізити картки, CVV-код, пароль до банкінгу або одноразовий код, негайно зателефонуйте до банку за номером з офіційного сайту чи банківського застосунку. Попросіть заблокувати картку, рахунок або доступ до онлайн-банкінгу та зафіксувати шахрайську операцію. Не телефонуйте за номерами, які вказані в підозрілому повідомленні.

Перевірте операції за рахунками й повідомте банк про всі незнайомі списання. Якщо гроші вже переказали, попросіть банк зареєструвати звернення та уточніть, які документи потрібні для подальшого розгляду. Паралельно збережіть листування і не продовжуйте діалог із шахраями.

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Куди надсилати скаргу та які докази зберегти

Про шахрайство можна повідомити поліцію за номером 102 або надіслати повідомлення Кіберполіції. Для звернення підготуйте:

скриншоти повідомлень і профілю відправника;

посилання на чат, сайт або файл;

номер телефону, адресу електронної пошти чи ім’я користувача шахрая;

час події та короткий опис своїх дій;

дані про платіж — без передавання стороннім повного номера картки чи кодів.

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