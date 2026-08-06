Мобілізацію пропонують змінити: кого призивати першими і що з батьками неповнолітніх

Мобілізація / © ТСН.ua

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В Україні пропонують кардинально змінити підхід до мобілізаційних заходів. Автор нової петиції на сайті Кабінету міністрів вимагає насамперед призивати громадян, які складали військову присягу, захистивши від мобілізації батьків неповнолітніх дітей.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Автор електронної петиції закликає переглянути чинний підхід до проведення мобілізаційних заходів. На його думку, це дозволить зробити систему справедливішою, ефективніше використовувати підготовлені військові кадри та краще захистити інтереси українських сімей.

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Кого треба мобілізувати насамперед?

У петиції №41/010462-26еп пропонується надати пріоритет під час мобілізації заброньованим громадянам, які вже складали військову присягу. Насамперед це стосується колишніх співробітників силових і правоохоронних органів, а також осіб із військовою спеціальністю або досвідом проходження служби.

Автор звернення вважає, що саме військова підготовка та факт складання присяги на вірність українському народові повинні бути ключовими критеріями під час залучення громадян до оборони країни.

Відстрочка для батьків неповнолітніх дітей

Окремо в петиції порушується питання збереження та розширення права на бронювання або відстрочку для військовозобов’язаних, які утримують неповнолітніх дітей. На думку автора, такі гарантії є важливими для підтримки стабільності українських родин і зміцнення демографічної безпеки держави.

У тексті звернення зазначається, що захист України є обов’язком кожного громадянина. Водночас, з огляду на тривалу війну, пріоритет під час мобілізації, як вважає автор, слід надавати людям, які вже мають необхідний професійний досвід і військову підготовку. Водночас пропонується максимально зберегти соціальні гарантії для сімей, які виховують неповнолітніх дітей.

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Вимоги петиції

У своєму зверненні автор просить уряд:

переглянути чинні критерії бронювання для громадян, які раніше складали військову присягу;

забезпечити першочергову мобілізацію осіб із військово-обліковими спеціальностями та досвідом служби перед тими військовозобов’язаними, чия відсутність у сім’ї може суттєво позначитися на утриманні та вихованні неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше на сайті уряду з’явилася петиція з пропозицією скасувати автоматичну відстрочку та право на звільнення з армії для чоловіків, які мають трьох і більше дітей. Автор вважає чинні норми дискримінаційними щодо батьків одного-двох дітей і громадян без малечі, оскільки кількість неповнолітніх не доводить, що чоловік є єдиним годувальником. Запропоновано залишити відстрочку лише тим, хто виховує дітей самостійно, є єдиним законним представником або доглядає за дитиною з інвалідністю чи тяжкою хворобою.

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