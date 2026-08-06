Мобилизацию предлагают изменить: кого призывать первыми и что с отцами несовершеннолетних

Мобилизация / © ТСН.ua

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В Украине предлагают кардинально изменить подход к мобилизационным мерам. Автор новой петиции на сайте Кабинета министров требует в первую очередь призывать граждан, которые принимали военную присягу, защитив от мобилизации отцов несовершеннолетних детей.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Автор электронной петиции призывает пересмотреть действующий подход к проведению мобилизационных мероприятий. По его мнению, это позволит сделать систему более справедливой, более эффективно использовать подготовленные военные кадры и лучше защитить интересы украинских семей.

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Кого нужно мобилизовать прежде всего?

В петиции №41/010462-26эп предлагается придать приоритет во время мобилизации забронированным гражданам, которые уже принимали военную присягу. Прежде всего, это касается бывших сотрудников силовых и правоохранительных органов, а также лиц с военной специальностью или опытом прохождения службы.

Автор обращения считает, что именно военная подготовка и факт присяги на верность украинскому народу должны быть ключевыми критериями во время привлечения граждан к обороне страны.

Отсрочка для отцов несовершеннолетних детей

Отдельно в петиции поднимается вопрос сохранения и расширения права на бронирование или отсрочку для военнообязанных, содержащих несовершеннолетних детей. По мнению автора, такие гарантии важны для поддержания стабильности украинских семей и укрепления демографической безопасности государства.

В тексте обращения отмечается, что защита Украины является обязанностью каждого гражданина. В то же время, учитывая длительную войну, приоритет во время мобилизации, как считает автор, следует предоставлять людям, уже имеющим необходимый профессиональный опыт и военную подготовку. В то же время, предлагается максимально сохранить социальные гарантии для семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

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Требования петиции

В своем обращении автор просит правительство:

пересмотреть действующие критерии бронирования для граждан, ранее принявших военную присягу;

обеспечить первоочередную мобилизацию лиц с военно-учетными специальностями и опытом службы перед военнообязанными, чье отсутствие в семье может существенно сказаться на содержании и воспитании несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее на сайте правительства появилась петиция с предложением отменить автоматическую отсрочку и право на увольнение из армии для мужчин, у которых есть трое и более детей. Автор считает действующие нормы дискриминационными в отношении отцов одного-двух детей и граждан без детей, поскольку количество несовершеннолетних не доказывает, что мужчина является единственным кормильцем. Предложено оставить отсрочку только тем, кто воспитывает детей самостоятельно, является единственным законным представителем или ухаживает за ребенком с инвалидностью или тяжелой болезнью.

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