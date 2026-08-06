Может ли АЭС взорваться, как атомная бомба: ответ удивит многих

Атомная электростанция (иллюстративное фото) / © pixabay.com

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Атомные электростанции часто ассоциируют с ядерным оружием, ведь в обоих случаях используется энергия деления атомных ядер. Однако ядерный реактор не может взорваться так же, как атомная бомба, поскольку эти технологии имеют принципиально разное строение и назначение.

Об этом говорится в материале Slash Gear.

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Опасения вокруг атомной энергетики усилились после аварий на АЭС Три Майл-Айленд в США, Чернобыльской АЭС в Украине и станции «Фукусима-1» в Японии. Такие события могут привести к серьезному радиоактивному загрязнению, однако они не являются ядерными взрывами по типу применения атомного оружия.

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Чем реактор отличается от атомной бомбы

Главное отличие состоит в характере ядерной реакции. В атомной бомбе энергия высвобождается почти мгновенно из-за неконтролируемой цепной реакции. В реакторе этот процесс проходит постепенно и находится под контролем.

Внутри активной зоны реактора расположены топливные стержни, обычно содержащие уран. При разделении атомов выделяется тепло, нагревающее воду. Образовавшийся пар приводит в движение турбину, благодаря чему вырабатывается электроэнергия.

Интенсивность цепной реакции регулируют специальными стержнями. Их вводят в активную зону, чтобы замедлить реакцию или частично выводят, чтобы усилить ее. Вода также выполняет функцию охлаждения.

Атомная бомба работает по-другому. В нем используют уран-235 или плутоний-239, которые с помощью взрывчатых веществ быстро переводят в состояние, необходимое для начала неконтролируемой цепной реакции. В результате огромное количество энергии высвобождается за доли секунды.

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Термоядерное оружие имеет более сложную конструкцию: взрыв разделения запускает реакцию синтеза изотопов водорода, что значительно увеличивает мощность.

Значит ли это, что АЭС полностью безопасны

Невозможность взрыва реактора по принципу атомной бомбы не означает отсутствия рисков. Повреждение систем охлаждения, перегрев активной зоны или другие аварии могут вызвать выброс радиоактивных веществ и длительное загрязнение окружающей среды.

Именно такие последствия наблюдались после аварии на Чернобыльской АЭС, вокруг которой была создана зона отчуждения.

Следовательно, атомный реактор не может превратиться в ядерную бомбу. Однако серьезная авария на станции все равно способна иметь опасные и продолжительные последствия для людей и природы.

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Украинские АЭС под угрозой из-за российской агрессии

В Украине работают несколько атомных электростанций, а также расположены другие ядерные объекты. С начала полномасштабной войны Россия регулярно создает угрозы их безопасности, фактически используя атомную инфраструктуру как инструмент давления.

Наиболее опасной остается ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре. По данным украинской разведки, российские военные превратили территорию станции в военную базу.

Оккупанты разместили технику в машинных залах энергоблоков, а в подвалах и бомбоубежищах обустроили склады вооружения. На крышах реакторных отделений, по информации ГУР, установлены пулеметные позиции и ракетные комплексы.

Боеприпасы и военную технику россияне сохраняют под техническими переходами между энергоблоками и другими сооружениями. Кроме того, на территории ЗАЭС разворачивают пункты управления ударными беспилотниками и минуют отдельные технические помещения. На станции находятся около 1,5 тысяч военнослужащих Росгвардии.

Опасность касается не только Запорожской АЭС. МАГАТЭ предупреждало об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью из-за усиления боевых действий. На ЗАЭС зафиксировали удар беспилотника по турбинному залу, а в Чернобыле попадание дрона в хранилище отработанного ядерного топлива, в результате которого было повреждено здание.

Также регулярно фиксируют полеты беспилотников вблизи Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Такие действия создают риски для нескольких ядерных объектов и усиливают опасения относительно возможной аварии.

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