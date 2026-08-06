Дрон зафиксировал уникальный момент рождения кита у побережья Австралии — видео

Рождение горбатого кита впервые зафиксировали с воздуха / © Associated Press

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Оператор дрона снял на видео кадры рождения горбатого кита у северного побережья Нового Южного Уельса, что считается первым в мире случаем.

Об этом пишет Live Science.

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Пилот коммерческого беспилотника Организации по спасению и исследованию китообразных в Австралии (ORRCA) осуществлял аэронаблюдение за мигрирующими горбатыми китами.

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Во время осмотра Александр Форрест заметил самку кита, которая плыла сзади ее стаи и двигалась очень медленно. Затем он увидел, как она рожала.

Сначала Форрест предположил, что самка подверглась нападению хищника, однако впоследствии понял, что стал свидетелем редкого события. После этого он сообщил об увиденном Организации по спасению и исследованию китообразных (ORRCA), чтобы специалисты могли следить за самкой и ее детенышем.

На видео с дрона видно, как новорожденный кит выныривает из кроваво-красной воды для первого вдоха. Затем мать возвращается, чтобы воссоединиться с ним. Сцена была снята примерно в 700 метрах от берега в Кингсклиффе на северо-востоке Нового Южного Уельса.

Напомним, вблизи украинской антарктической станции «Академик Вернадский» горбатый кит поразил участников 30-й Украинской антарктической экспедиции серией из более 50 прыжков подряд.

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