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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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От града к пожарной опасности: Украину накроют две совершенно противоположные стихии

Непогода надвигается: Укргидрометцентр предупредил о шквалах, граде и высокой пожарной опасности

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Украину «расколот» ненастье: где ждать град со шквалами, а где — пожарная опасность

Украину «расколет» ненастье: где ждать град со шквалами, а где — пожарная опасность / © ТСН

В пятницу, 7 августа, в большинстве регионов Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах, шквалистом ветре и граде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным метеорологов, непогода накроет западные, северные, а также Винницкую и Черкасскую области. В этих регионах объявлен I уровень опасности (желтый). В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также вызвать проблемы с движением транспорта на отдельных участках дорог. Водителям и пешеходам советуют быть внимательными и соблюдать правила безопасности во время непогоды.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

В то же время, 7 августа в другой части областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«8-9 августа в южной части большинства центральных, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, 8 августа и в Харьковской, 9 августа и в Волынской, Ровенской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптик Наталья Дидегнко рассказала, что атмосферный фронт принесет на запад и север Украины грозы со шквалами уже 7 августа, а с 9 августа по всей стране ожидается долгожданное похолодание.

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