Известную украинскую певицу заподозрили в заработках в РФ: Кажанна раскрыла свою настоящую позицию

Летучая мышь / © instagram.com/kazhanna_

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Украинская певица Кажанна отреагировала на скандальное появление своих песен на российском стриминговом сервисе «Яндекс Музыка».

Так, в Сети развернулась пылкая дискуссия. В частности, пользователи обратили внимание на треки звезд на платформе РФ. Впрочем, артистка в Instagram объяснила, что не имеет никакого отношения к их размещению. По словам исполнительницы, ее дистрибьютор не сотрудничает с российским сервисом, а все появившиеся там композиции являются пиратскими копиями.

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«Очевидно, что мой дистрибьютор не работает с „Яндекс Музыкой“, и то, что вы видите, — пиратская копия, на что, к большому сожалению, я не могу никоим образом влиять и никак не зарабатываю из этого ничего. Угадайте почему», — подчеркнула певица и показала доказательства.

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Скриншот с сервиса «Яндекс Музыка» / © instagram.com/kazhanna_

Сторис Кажанны / © instagram.com/kazhanna_

Также Кажанна резко ответила тем, кто подверг сомнению ее гражданскую позицию. Артистка заверила, что последовательно поддерживает украинскую культуру еще задолго до полномасштабного вторжения, а ее личная жизнь также неразрывно связана с защитой Украины.

«Обращение к людям, которые легализуют россиян в украинском инфопространстве: листайте мою биографию, залезьте мне под кожу, загляните мне в ливень в ванной — вы не увидите противоречий в моей позиции, поскольку даже TikTok я с 2020 года веду по-украински. Мой любимый служит в „Азове“, а целью моей публичной деятельности является развитие украинской музыки. И меня не остановит никто!» — заявила исполнительница.

Сторис Кажанны / © instagram.com/kazhanna_

В то же время придирчивые юзеры обратились к российской платформе с запросом о Кажанне. В ответ «Яндекс Музыка» в присущей россиянам манере соврал, что якобы «заключает договоры с правообладателями».

Ситуацию подытожил лейбл pomitni, с которым сотрудничает певица. Там объяснили, что российские DIY-платформы на самом деле позволяют кому-либо загружать чужие композиции без согласования с правообладателями. Правда, лейбл как можно быстрее добивается справедливости и наказания россиян за такие правонарушения.

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«На российские DIY-платформы кто угодно может скачать трек с обложкой и доставить на местные платформы, поскольку они не будут конфликтовать ни с чем из-за отсутствия правообладателя в России. Мы работаем с кейсом в правовом поле и ищем решения, позволяющие решить его без легитимизации российских платформ», — говорится в заявлении.

Сторис Кажанны и pomitni / © instagram.com/kazhanna_

Сторис Кажанны и pomitni / © instagram.com/kazhanna_

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения украинские исполнители перестали официально размещать свою музыку на российском сервисе «Яндекс Музыка». Но, к сожалению, отдельные треки периодически появляются там из-за пиратской загрузки третьими лицами, без ведома артистов или их лейблов.

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