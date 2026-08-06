Смерть навсегда их разлучила: как сложилась судьба Ротару, Кароль, Билоножко и других после потери возлюбленных

София Ротару и Анатолий Евдокименко, Тина Кароль и Евгений Огир, Светлана и Виталий Белоножки / © ТСН

Реклама

В украинском шоу-бизнесе немало историй, когда смерть навсегда разлучила возлюбленных, а те, кто остался, вынуждены были учиться жить без самого дорогого человека.

Утрата любимого человека стала тяжелым испытанием для многих украинских знаменитостей. Кому-то понадобились годы, чтобы вернуться к творчеству, кто-то так и не отважился на новые отношения, а некоторые нашли силы продолжить дело своей второй половинки.

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua собрала непростые истории украинских звезд и их партнеров, которые остались без любви всей своей жизни.

Реклама

София Ротару и Анатолий Евдокименко

Певица прожила в счастливом браке с музыкантом, режиссером и руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко 34 года. К сожалению, в октябре 2002 года он умер в 60-летнем возрасте после перенесенного инсульта. После смерти мужа Ротару на время отменила концерты и почти прекратила выступать, а впоследствии посвятила его памяти альбом «Единому». С тех пор артистка не вышла замуж во второй раз и почитает память возлюбленного.

София Ротару с мужем / © instagram.com/sofiarotaru.official

Тина Кароль и Евгений Огир

Муж певицы, продюсер Евгений Огир, скончался 28 апреля 2013 года после продолжительной борьбы с раком желудка. Ему было всего 32 года. Тогда артистка осталась одна с маленьким сыном Вениамином. После трагедии Кароль полностью посвятила себя воспитанию сына и творчеству, не раз признаваясь, что именно работа помогла ей пережить самый тяжелый период жизни. С того времени она не сообщала о новом браке и говорит, что ее сердце занято творчеством.

Тина Кароль и Евгений Огир / © vk.com/tinakarol

Виталий и Светлана Билоножки

Народный артист Украины Виталий Билоножко скончался 9 января 2024 года в возрасте 70 лет. Причиной смерти стали осложнения по болезни сердца. Для его жены, певицы Светланы Билоножко, с которой они прожили вместе более 40 лет и совместно выступали, это стало слишком болезненной потерей. Вдова продолжает выступать, участвует в благотворительных мероприятиях и с теплотой вспоминает мужчину, отмечая, что до сих пор чувствует его поддержку.

Светлана и Виталий Билоножки

Руслана Писанка и Игорь Исаков

Актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля 2022 года в Германии. Причиной послужила агрессивная форма рака. Ее муж Игорь Исаков, с которым они были вместе почти десять лет, очень тяжело пережил потерю. После смерти жены он некоторое время избегал публичности, а затем начал делиться воспоминаниями о Руслане и рассказал, что регулярно видел ее во снах. Дома вдовец первые годы оставлял вещи возлюбленной на тех же местах, чтобы создавать иллюзию присутствия. Сейчас о личной жизни Игоря ничего не известно.

Реклама

Руслана Писанка и Игорь Исаков

Игорь и Светлана Поклады

Композитор Игорь Поклад прожил в браке со Светланой более 25 лет. Именно она была его самым близким человеком, музой и поддержкой, в том числе и в самые тяжелые времена полномасштабной войны, когда супруги пережили оккупацию Ворзеля. Это подорвало здоровье музыканта.

В июле 2025 года 83-летний Игорь Поклад умер во время одной из атак РФ на Киевщину из-за продолжительной болезни. Светлана тяжело переживает потерю мужа и еще на прощании с ним пообещала заботиться о его творческом наследии и продолжать дело.

Игорь и Светлана Поклады

Нина Матвиенко и Петр Гончар

Народная артистка Украины Нина Матвиенко скончалась 8 октября 2023 года, всего за два дня до своего 76-летия. После смерти легендарной певицы ее муж, художник Петр Гончар, остался вдовцем после полувека совместной жизни. Супруги имели немало непростых кризисов и жили в последние годы певицы отдельно, однако им все же удалось примириться и возобновить общение.

После прощения и смерти Нины Матвиенко вдовец вернулся жить в дом, где живет с семьей и вспоминает Нину как «особую женщину». Художник в прошлом году говорил о планах создать «музей Нины и ее песни». Так что родные Нины Митрофановны продолжают беречь память о ней и ее творческом наследии.

Реклама

Нина Матвиенко и Петр Гончар / © скриншот с видео

Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук

Лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 в автокатастрофе вблизи села Лозоватка на Днепропетровщине. Его жена Светлана Бабийчук, с которой они были вместе со студенческой жизнью, после трагедии почти полностью отказалась от публичной жизни.

Вдова продолжает заботиться о творческом наследии мужа и вместе с дочерью Барбарой принимает участие в отдельных мероприятиях, посвященных его памяти. А на тему личной жизни и появился ли у нее новый избранник, она отвечает лаконично: «Знает только Бог».

Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук

ADAM и Саша Норова

Основатель и фронтмен группы ADAM Михаил Клименко скончался 7 декабря 2025 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал туберкулезный менингит, с которым артист боролся более двух месяцев и находился в реанимации. Все это время рядом с ним была жена, его муза Саша Норова, которая прилагала все усилия для спасения: собирала средства и молилась.

Артистка тяжело переживает потерю любви всей своей жизни, с которой прожила почти 18 лет. Сейчас она самостоятельно воспитывает двоих детей, продолжает заниматься творчеством и всячески сохраняет память о муже. Пережить трагедию ей помогают самые родные и дело, которому они с Михаилом посвятили жизнь.

ADAM и Саша Норова

Аурика Ротару и Владимир Пигач

В 2005 году от инсульта скончался 45-летний муж певицы Аурики Ротару — бизнесмен Владимир Пигач. Супруги прожили вместе более 18 лет и воспитали дочь. После потери возлюбленного артистка не вышла замуж во второй раз. В интервью она по-прежнему вспоминает мужа с большой любовью и говорит, что других романов уже не планирует.

Аурика Ротару и Владимир Пигач

Екатерина Мотрич и Юрий Фелипенко

Актер Юрий Фелипенко погиб 15 июня 2025 во время выполнения боевого задания на фронте. Защитнику Украины и звезде театра и кино было 32 года. За год до гибели Героя он женился на ведущей и блогерше Екатерине Мотрич.

Сейчас вдова тяжело переживает смерть возлюбленного. Она регулярно делится щемящими воспоминаниями о мужчине, ходит на кладбище, помогает побратимам Юрия, участвует в мероприятиях по увековечению его памяти и откровенно рассказывает, что до сих пор заново учится жить.

Екатерина Мотрич и Юрий Фелипенко

Новости партнеров