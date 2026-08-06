Путин в панике из-за неудач на фронте: в WSJ раскрыли, что происходит

Диктатор Путин / © Associated Press

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Диктатор Путин осуществил кадровые перестановки в высшем военном руководстве РФ, в том числе назначил главу нового подразделения по применению беспилотников. Такие решения были приняты на фоне заметного замедления российского наступления в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, этим летом темпы продвижения российских войск стали самыми низкими за последние годы. Несмотря на это, диктатор Путин продолжает заявлять об успехах армии РФ, хотя в последнее время украинские военные провели несколько успешных контратак и вытеснили оккупантов с ряда важных позиций.

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Как отмечает The Wall Street Journal, во время одного из совещаний Путин, находясь рядом с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и министром обороны Андреем Белоусовым, не высказал ни одной критики в адрес военного командования и в очередной раз похвалил российскую армию.

В то же время, издание отмечает, что России до сих пор не удалось достичь стратегического прорыва, на который рассчитывает Кремль.

Оккупанты имеют лишь незначительные успехи на Донбассе, постепенно продвигаясь в направлении Славянска и Краматорска, которые остаются под контролем Украины.

По оценке исследовательской организации Black Bird Group, этим летом российские войска продемонстрировали одни из самых низких темпов продвижения с начала полномасштабной войны, в то время как украинские силы активизировали контрнаступательные действия на отдельных участках фронта.

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Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман считает, что смена командующих не решит системных проблем российской армии.

«Инициатива, которую Россия демонстрировала в войне, теперь оспаривается Украиной. Российские военные ошибочно полагали, что, продолжая прорываться через фронт, они в конце концов достигнут своих целей. Вместо этого они получают все меньшую отдачу при больших затратах, и наступление в значительной степени затормозилось. Смена командующих на самом высоком уровне ничего не исправит», — заявил он.

Как отмечает издание, кадровые перестановки не привели к масштабному обновлению военной верхушки. Путин же просто перевел часть командиров на другие должности, избегая их публичного увольнения из-за неудовлетворительных результатов.

The Wall Street Journal также обращает внимание, что Россия уступает Украине в развитии и применении беспилотных технологий. Украинская сторона имеет преимущество благодаря поддержке западных партнеров, в то время как российские военные пытаются увеличить количество операторов дронов, но сталкиваются с трудностями в поддержании темпов развития этого направления.

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Несмотря на то, что линия фронта в последние месяцы почти не меняется, обе стороны все активнее наносят удары по территории друг друга.

Впрочем, по мнению Майкла Кофмана, сами по себе дальнобойные удары вряд ли сумеют существенно изменить ситуацию непосредственно на фронте.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин провел кадровые ротации и заменил командующих армейских группировок в Украине, назначив в частности руководителя Войск беспилотных систем.

Мы ранее информировали, что обозреватели Newsweek считают, что диктатор Кремля Путин своей политикой и имперскими желаниями самостоятельно разрушил Россию.

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