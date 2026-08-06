В России готовятся к бунтам: Кремль усиливает репрессивный аппарат и урезает социалку

Кремль

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Ухудшение экономической ситуации в России заставляет Кремль увеличивать финансирование силовых структур, в то же время урезая социальные расходы, что свидетельствует о подготовке властей к возможному росту протестных настроений внутри страны.

Об этом экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко сказал в эфире Эспрессо.

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По его словам, одним из главных свидетельств ухудшения экономической ситуации является стремительный рост дефицита российского бюджета.

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«Дефицит бюджета на этот год должен составлять $50 млрд, но фактически уже за полгода он достиг примерно $80 млрд. Этот дефицит нужно финансировать, однако возможностей для этого все меньше», — отметил Устенко.

В то же время, по словам экономиста, несмотря на сокращение бюджетных поступлений, Кремль не уменьшает финансирование военно-промышленного комплекса.

«Военная машина и дальше финансируется в полном объеме. В то же время значительно возрастают расходы на силовой блок, фактически репрессивный аппарат. Социальные расходы резко сокращаются», — пояснил он.

Устенко подчеркнул, что в России накапливается сразу несколько факторов, которые могут спровоцировать недовольство населения. Среди них удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, рост цен на горючее, сокращение социальных расходов, отсутствие индексации пенсий и других выплат, а также инфляция, которая, по его оценке, значительно превышает официальные данные российского Центробанка.

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По мнению экономиста, именно из-за риска усиления социального напряжения российские власти наращивают финансирование силовых структур.

Они готовятся к тому, что могут возникнуть серьезные проблемы. Именно поэтому увеличивают расходы на силовой блок, чтобы в случае вспышки недовольства иметь возможность подавить его силой», — сказал Устенко.

Он добавил, что подобная практика характерна для тоталитарных режимов.

Так мыслили все тоталитарные государства и тоталитарные правительства, но мы знаем, чем для них это закончилось. Думаю, подобное развитие событий возможно и в России», — резюмировал экономист.

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Ранее сообщалось, что атаки на склады Wildberries переносят последствия войны вглубь российской территории и бьют по тыловому обеспечению фронта.

Мы ранее информировали, что в Вене состоялись неформальные переговоры бывших чиновников России и трех европейских стран по поводу возможных путей завершения войны против Украины.

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