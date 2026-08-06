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В России готовятся к бунтам: Кремль усиливает репрессивный аппарат и урезает социалку
В России на фоне бешеных военных расходов стремительно растет дефицит бюджета.
Ухудшение экономической ситуации в России заставляет Кремль увеличивать финансирование силовых структур, в то же время урезая социальные расходы, что свидетельствует о подготовке властей к возможному росту протестных настроений внутри страны.
Об этом экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко сказал в эфире Эспрессо.
По его словам, одним из главных свидетельств ухудшения экономической ситуации является стремительный рост дефицита российского бюджета.
«Дефицит бюджета на этот год должен составлять $50 млрд, но фактически уже за полгода он достиг примерно $80 млрд. Этот дефицит нужно финансировать, однако возможностей для этого все меньше», — отметил Устенко.
В то же время, по словам экономиста, несмотря на сокращение бюджетных поступлений, Кремль не уменьшает финансирование военно-промышленного комплекса.
«Военная машина и дальше финансируется в полном объеме. В то же время значительно возрастают расходы на силовой блок, фактически репрессивный аппарат. Социальные расходы резко сокращаются», — пояснил он.
Устенко подчеркнул, что в России накапливается сразу несколько факторов, которые могут спровоцировать недовольство населения. Среди них удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, рост цен на горючее, сокращение социальных расходов, отсутствие индексации пенсий и других выплат, а также инфляция, которая, по его оценке, значительно превышает официальные данные российского Центробанка.
По мнению экономиста, именно из-за риска усиления социального напряжения российские власти наращивают финансирование силовых структур.
Они готовятся к тому, что могут возникнуть серьезные проблемы. Именно поэтому увеличивают расходы на силовой блок, чтобы в случае вспышки недовольства иметь возможность подавить его силой», — сказал Устенко.
Он добавил, что подобная практика характерна для тоталитарных режимов.
Так мыслили все тоталитарные государства и тоталитарные правительства, но мы знаем, чем для них это закончилось. Думаю, подобное развитие событий возможно и в России», — резюмировал экономист.
Ранее сообщалось, что атаки на склады Wildberries переносят последствия войны вглубь российской территории и бьют по тыловому обеспечению фронта.
Мы ранее информировали, что в Вене состоялись неформальные переговоры бывших чиновников России и трех европейских стран по поводу возможных путей завершения войны против Украины.