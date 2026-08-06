Золотое правило сбора огурцов: они будут хрустящими, сочными и без горечи

Огурцы.

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Середина лета — период активного уборки урожая огурцов. Именно в это время огородники получают самые сочные и хрустящие плоды. Однако для хорошего вкуса, качества и длительного хранения требуется не только правильная поливка и подкормка. Не менее важную роль играет время суток, когда убирают урожай.

О золотом правиле сбора урожая огурцов, читайте в материале ТСН.ua.

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Огурцы следует собирать каждые 1–2 дня. Если оставлять на кусте переросшие плоды, растение направляет все силы на созревание семян, поэтому образование новых завязей замедляется. Регулярный сбор помогает продолжить плодоношение и увеличить общий урожай.

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Не стоит ждать, пока огурцы перерастут. Самыми вкусными являются молодые плоды длиной 8-12 см (в зависимости от сорта). Они имеют нежную кожуру, мелкие семена и лучше подходят как для салатов, так и для консервирования.

Когда собирать огурцы

Лучшим временем для уборки огурцов считается раннее утро. После прохладной ночи растения хорошо насыщены влагой, поэтому плоды остаются упругими, сочными и хрустящими.

Если собрать урожай утром нет возможности, альтернативой станет ранний вечер. В это время жара уже спадает, а растения постепенно восстанавливаются после высоких дневных температур, что также способствует сохранению качества огурцов.

Не собирайте огурцы после дождя — дождитесь, пока плоды полностью высохнут. Влажные огурцы быстрее портятся, а при хранении или консервировании возрастает риск развития плесени и других микроорганизмов.

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Ресурс Kobieta w INTERIA.PL сообщает, что сбор огурцов посреди дня, особенно в летнюю жару, является одной из самых распространенных ошибок. Из-за сильного солнца овощи терять влагу, а это делает их более мягкими. Они тоже быстрее портятся.

На качество урожая оказывает влияние и состояние самого растения. Если собирать огурцы под солнцем, куст быстрее теряет влагу, а места срезов подсыхают. Это может отрицательно сказаться на развитии и созревании других плодов.

Специалисты также советуют срезать огурцы острым ножом или секатором, оставляя небольшую часть плодоножки. Не стоит срывать плоды руками или резко отрывать их, ведь это может повредить нежные побеги и ослабить растение.

Уборка для концервации

Время уборки огурцов имеет огромное значение, в особенности если вы планируете их консервировать. Плоды, сорванные ранним утром, лучше сохраняют плотную и хрустящую структуру после маринования.

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Огурцы, собранные в жаркое время дня, чаще становятся мягкими или полыми внутри. Кроме того, утренний сбор помогает снизить риск появления горького привкуса, что положительно влияет на вкус готовых заготовок.

Напомним, мы писали о том, каким удобрением полить огурцы — они не будут желтеть и обильно плодоносить до глубокой осени.

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