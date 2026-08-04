Квашеные огурцы холодным способом: вкусный рецепт

Квашеные огурцы

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Квашенные огурцы по этому рецепту получаются невероятно хрустящими, ароматными и по вкусу полностью напоминают настоящие бочковые овощи. Процесс приготовления не требует сложных манипуляций или стерилизации, а готовые запасы отлично сохраняются даже в обычной городской квартире. Успех блюда зависит от двух ключевых компонентов, которые правильно подобраны для консервации огурчика и качественная не йодированная соль. Для этого метода автор рецепта рекомендует использовать исключительно морскую соль без дополнительных примесей.

Как приготовить квашеные огурцы

Первым этапом приготовления есть подготовка основного овоща, для чего свежие огурцы необходимо тщательно замочить в холодной воде примерно на 2 часа. Тем временем готовится раствор из расчета 100 г соли на 1 литр воды, а также собирается душистая зелень. В классический набор входят листья хрена, чеснок, листья вишни, дуба и черной смородины, тархун, зонтики укропа и шарика.

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В большую кастрюлю на самое дно выкладывается часть подготовленной зелени, поверх которой плотно укладываются огурцы, а сверху снова накрываются слоем зелени. Содержимое заливается подготовленной соленой водой, после чего на конструкцию устанавливается небольшой фитиль, например, обычная тарелка. Кастрюля накрывается крышкой и остается при комнатной температуре для процесса брожения, во время которого нужно периодически промывать тарелку от образовавшегося налета.

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Приблизительно через 10 суток огурцы полностью покрываются характерным белым налетом, а их кожица приобретает хороший оливковый цвет. На этом этапе всю использованную зелень вместе с чесноком следует убрать, поскольку они выполнили свою функцию, а сами огурцы хорошо промыть.

Далее чистые овощи разлагаются по баночкам и до самого верха заливаются обычной водой из-под крана. Банки закрываются винтовыми крышками и отправляются на дальнейшее хранение в прохладный погреб или обычный шкаф квартиры. Через 1-2 месяца соленые хрустящие огурчики будут полностью готовы к дегустации.

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