Памела Андерсон рассказала, на что тратит деньги больше всего и на чем экономит

Памела Андерсон / © Associated Press

Реклама

59-летняя Памела Андерсон американская актриса и модель Памела Андерсон рассказала в интервью Harper’s Bazaar о своих финансовых привычках и призналась, на что чаще всего тратит крупные суммы. Оказалось, звезда не слишком интересуется дорогой одеждой, зато с удовольствием вкладывает деньги в свои дома и сады.

Отвечая на вопрос о последней крупной покупке, Андерсон призналась, что значительная часть ее расходов связана с обустройством собственного пространства.

Реклама

«Я, наверное, трачу слишком много денег на свои дома и сады», — рассказала Памела. Среди последних приобретений она назвала садовую калитку и старый грузовик.

Реклама

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

При этом на одежду актриса, по ее словам, тратить большие суммы больше не намерена. Андерсон призналась, что гардероб у нее уже настолько большой, что новых вещей ей просто не требуется.

«Я отказываюсь тратить деньги на одежду. У меня ее слишком много. Мне ее более чем достаточно, чтобы прожить остаток жизни», — заявила звезда.

Отметим, в последние годы кардинально изменила свой образ жизни. Памела отказалась от постоянной светской суеты и переехала в дом своей бабушки в небольшом канадском городе Лейдисмит, где предпочитает проводить время вдали от внимания публики. На территории участка актриса обустроила собственный экологичный огород, где выращивает овощи, ароматную зелень, ягоды и цветы.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Новости партнеров