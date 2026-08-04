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- Шоу-бизнес
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Памела Андерсон рассказала, на что тратит деньги больше всего и на чем экономит
Известная актриса дала интервью популярному глянцевому журналу.
59-летняя Памела Андерсон американская актриса и модель Памела Андерсон рассказала в интервью Harper’s Bazaar о своих финансовых привычках и призналась, на что чаще всего тратит крупные суммы. Оказалось, звезда не слишком интересуется дорогой одеждой, зато с удовольствием вкладывает деньги в свои дома и сады.
Отвечая на вопрос о последней крупной покупке, Андерсон призналась, что значительная часть ее расходов связана с обустройством собственного пространства.
«Я, наверное, трачу слишком много денег на свои дома и сады», — рассказала Памела. Среди последних приобретений она назвала садовую калитку и старый грузовик.
При этом на одежду актриса, по ее словам, тратить большие суммы больше не намерена. Андерсон призналась, что гардероб у нее уже настолько большой, что новых вещей ей просто не требуется.
«Я отказываюсь тратить деньги на одежду. У меня ее слишком много. Мне ее более чем достаточно, чтобы прожить остаток жизни», — заявила звезда.
Отметим, в последние годы кардинально изменила свой образ жизни. Памела отказалась от постоянной светской суеты и переехала в дом своей бабушки в небольшом канадском городе Лейдисмит, где предпочитает проводить время вдали от внимания публики. На территории участка актриса обустроила собственный экологичный огород, где выращивает овощи, ароматную зелень, ягоды и цветы.