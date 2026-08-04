Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: новые подробности о самом ожидаемом событии лета

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Реклама

11 августа прошлого года известный португальский футболист Криштиану Роналду сделал свой девушке — 32-летней модели и инфлуэнсеру Джорджине Родригес — предложение спустя 9 лет их отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого эксперты оценили в 5 млн долларов.

Криштиану Роналду сделал своей девушке предложение / © Instagram Джорджины Родригес

Судя по всему, слухи о том, что роскошное торжество состоится сразу после чемпионата мира по футболу-2026, подтверждаются. Возлюбленные поженятся по христианской традиции на родном острове футболиста — Мадейре, в 512-летнем Фуншальском соборе. Это место выбрано не зря — оно находится всего в 1,5 милях от городской больницы, в которой родился Криштиану, и в трех милях от базы одной из команд, за которую он играл в детстве, «Насьональ да Мадейра».

Реклама

Также по сообщения The Sun стало известно, что свадьба запланирована на ближайшие выходные — 8 августа 2026 года, а праздничная вечеринка должна пройти в пятизвездочном отеле Savoy Palace. Источник издания сообщил: «Гостей отеля уведомили, что в пятницу и субботу два этажа, а также несколько барных зон будут закрыты».

Реклама

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Криштиану Роналду/Instagram

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Напомним, Роналду и Родригес познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 16-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Новости партнеров