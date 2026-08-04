Интерьер против жары: декоративные изменения, которые сделают дом прохладнее

декоративные изменения, которые помогут сделать дом более прохладным / © Associated Press

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В жару хочется, чтобы дом стал настоящим убежищем от раскаленных улиц. И хотя декор не способен полностью заменить кондиционер, все же правильно подобранные текстиль, цвета, освещение и расположение мебели могут ощутимо повлиять на температуру в комнатах, об этом рассказало издание Real Simple.

Стоит начать с самого простого, а именно — избавиться от всего, что визуально и физически добавляет тепла помещению. Такие изменения не требуют больших затрат, зато создают ощущение легкости, свежести и летнего комфорта.

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Уберите пушистые ковры до осени

ковёр / © Credits

Мягкие шерстяные ковры и длинный ворс создают уют зимой, но летом они буквально «удерживают» тепло в комнате. Лучше всего временно свернуть их и убрать на хранение, защитив от пыли, насекомых и прямых солнечных лучей.

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Если без ковра не обойтись, стоит выбрать тонкие варианты из натуральных материалов с плоским плетением. А открытый деревянный или каменный пол сам по себе дарит приятное ощущение прохлады.

Замените шторы на те, которые защищают от солнца

Легкие полупрозрачные занавески создают прекрасное летнее настроение, но они не всегда защищают от палящего солнца.

Гораздо эффективнее работают рулонные шторы или жалюзи со светоотражающим белым покрытием с внешней стороны. Они отражают солнечные лучи и не дают комнатам перегреваться, а вместе с тем помогают сократить расходы на охлаждение дома.

Обеспечьте естественную вентиляцию

Если кондиционера нет, правильная циркуляция воздуха становится главным союзником в борьбе с жарой. Для этого достаточно открыть два окна или окно и дверь, расположенные друг напротив друга, чтобы образовался естественный сквозняк. Вентилятор у одного из окон поможет быстрее втягивать свежий воздух внутрь, а второй, установленный у другого окна, будет выталкивать горячий воздух наружу.

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Есть и простой лайфхак: поставьте перед вентилятором миску со льдом — так прохладный воздух быстро распространится по комнате.

Уберите теплые пледы и декоративные подушки

подушки / © Credits

В холодное время года многослойный текстиль создает атмосферу уюта. Летом же большое количество пледов, бархатных наволочек и декоративных подушек лишь утяжеляет интерьер. На тёплый сезон стоит убрать большую часть текстиля, а если оставляете несколько декоративных подушек, замените бархат на лен или хлопок.

Пледы лучше сложить в плетеную корзину рядом с диваном или кроватью — так они будут под рукой на случай прохладного вечера или слишком активной работы кондиционера.

Превратите кровать в «летнюю»

Даже если днём квартира не слишком нагревается, именно ночью жара часто ощущается сильнее всего. Облегчить сон поможет постельное белье с охлаждающим эффектом. Летом лёгкая простыня может полностью заменить тёплое одеяло, а специальная охлаждающая подушка поможет избежать ночного перегрева и дискомфорта.

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Освежите интерьер холодными оттенками

Цвет также влияет на наше восприятие температуры. Теплые коричневые, красные и оранжевые оттенки создают ощущение уюта, но в то же время делают пространство визуально теплее. Летом лучше отдать предпочтение белому, светло-серому, нежным пастельным цветам, а также холодным оттенкам голубого или зеленого. Даже небольшое обновление стен или декора может сделать комнату светлее и свежее.

Добавьте больше комнатных растений

Комнатные растения / © Credits

Зелень всегда оживляет интерьер, но у растений есть ещё одно важное преимущество. Комнатные цветы, расположенные у окон, частично рассеивают солнечный свет, благодаря чему комната нагревается медленнее. В то же время важно учитывать потребности самих растений, ведь большинство из них лучше чувствуют себя при ярком, но рассеянном освещении и могут пострадать от палящего солнца.

Используйте потолочный вентилятор

Потолочные вентиляторы по-прежнему остаются одним из самых эффективных способов улучшить циркуляцию воздуха без значительных затрат электроэнергии.

Впрочем, важно правильно настроить направление их работы. Летом лопасти должны вращаться против часовой стрелки, чтобы поток прохладного воздуха направлялся вниз. Зимой же направление следует изменить на противоположное, это поможет более равномерно распределять тёплый воздух.

Замените лампы накаливания на светодиодные

Лампа / © Credits

Обычные лампы не только потребляют больше электроэнергии, но и дополнительно нагревают помещение. Современные LED-лампы работают значительно экономичнее и почти не выделяют тепла. А если в доме уже установлено светодиодное освещение, можно сделать ещё один шаг, а именно, заменить лампы с тёплым белым светом на модели с холодным оттенком, которые визуально усиливают ощущение прохлады и гармонично сочетаются со светлыми цветами интерьера.

Замените тёмный декор на светлый

Так же, как черная одежда сильнее нагревается на солнце, так же ведут себя и темные предметы в интерьере. Они поглощают больше тепла, тогда как светлые аксессуары помогают сохранить ощущение свежести. Летом стоит сделать ставку на белый, кремовый, светло-бежевый или пастельный декор ваз, рамок, текстиля, подсвечников или декоративных корзин, которые мгновенно сделают пространство более легким и светлым.

Чтобы пережить самое жаркое лето, не обязательно устанавливать новый кондиционер или планировать капитальный ремонт. Иногда достаточно изменить несколько деталей.

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