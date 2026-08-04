Италия платит 15 тысяч евро за переезд на райский остров: податься могут и украинцы

Сардиния / © pexels.com

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Итальянский остров Сардиния предлагает безвозвратные гранты до 15 тыс. евро для тех, кто решится на переезд в заброшенные села. Программа рассчитана не только на местных жителей, но и на иностранцев, планирующих связать свою жизнь с регионом.

Об этом пишет Meglepetes.

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Сардиния для большинства туристов ассоциируется с прозрачным бирюзовым морем, белыми пляжами и беззаботным летним отдыхом. Однако этот итальянский остров имеет и другую сторону, которая значительно менее известна. Во многих маленьких городках и селах, расположенных во внутренней части острова, годами сокращается численность населения. Чтобы остановить этот процесс, власти региона ввели программу поддержки для тех, кто готов приобрести или отремонтировать свое первое жилье в таких общинах.

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Согласно официальной информации Автономного региона Сардиния, программа продолжит действовать в 2026 году. Кроме того, ее обновленные условия теперь распространяются на населенные пункты, где проживают до 5000 человек.

Таким образом, региональные власти стараются поддержать жизнь в небольших общинах, которые в течение последних десятилетий теряли жителей из-за миграции. Максимальный размер помощи составляет 15 тыс. евро, что может стать весомой финансовой поддержкой для тех, кто планирует поселиться на Сардинии.

Переезд на Сардинию — детали программы

Программа открыта не только жителям Сардинии или других регионов Италии. В официальном сообщении региональных властей за 2026 год отмечено, что дополнительные преимущества при оценке заявок могут получить люди, которые переезжают в небольшие сардинские населенные пункты из других регионов страны или из-за рубежа.

В то же время, это не означает автоматического получения средств. Помощь оказывается по результатам конкурсного отбора, проводимого муниципалитетами. Одно из обязательных условий — официальная регистрация места жительства в выбранном населенном пункте и проживание там в течение определенного срока.

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Важно понимать, что выплаты не производятся только за сам факт переезда. Денежные средства можно использовать на покупку, ремонт или реконструкцию первого жилья. Согласно действующим правилам, грант покрывает до 50% расходов, но его максимальный размер не превышает 15 тыс. евро.

Следовательно, человек, действительно планирующий поселиться в одном из небольших сардинских городков, приобретет там недвижимость или проведет ее реконструкцию, может претендовать на безвозвратную финансовую помощь. Если же дом расположен недалеко от побережья, то и до известных пляжей острова будет совсем недалеко.

Условия получения гранта

Вместе с грантом заявители должны выполнить ряд условий. Жилье должно быть основным местом проживания заявителя и его семьи или стать после переезда.

Кроме того, после окончательного получения средств в течение следующих пяти лет запрещено менять место регистрации или покидать приобретенное или отремонтированное жилье.

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Для кого создана программа?

Прежде всего, она рассчитана на тех, кто ищет не сезонную недвижимость для отдыха, а готов переехать в небольшой населенный пункт и жить там постоянно.

В сообщении властей Сардинии отмечается, что обновленные правила призваны противодействовать упадку малых городов и сел. На реализацию программы поддержки первого жилья в течение 2026-2028 годов будут ежегодно выделяться по 15 млн евро.

По информации издания La Nuova Sardegna, при рассмотрении заявок дополнительными преимуществами могут стать:

переезд из другого региона Италии или из-за границы;

создание новой семьи;

наличие детей;

молодой возраст заявителя, особенно если ему еще не исполнилось 40 лет.

Как отмечает газета, главная задача программы — привлечь новых жителей в малые общины и замедлить процесс депопуляции.

Какие населенные пункты Сардинии принимают участие в программе?

Программа не касается какого-либо одного города или села. Она распространяется на все населенные пункты Сардинии, отвечающие установленным требованиям по численности населения.

Если раньше поддержку могли получить только общины, где проживало менее 3000 человек, то с 2026 года в программу включили города и села с населением до 5000 жителей. Это открывает больше возможностей, ведь настоящая Сардиния — это не только популярные морские курорты. В центральных, холмистых и горных районах острова есть много небольших городков с более доступной недвижимостью, остро нуждающихся в новых жителях.

Что делать желающим воспользоваться программой?

Желающим воспользоваться программой недостаточно просто ознакомиться с информацией в Интернете. Согласно официальным разъяснениям региональных властей, финансирование обеспечивает Сардиния, однако конкурсы организуют отдельные муниципалитеты. Именно местные власти определяют конкретные условия и при необходимости устанавливают дополнительные критерии отбора.

Поэтому правила могут отличаться в зависимости от общины. В частности, разными могут быть сроки подачи заявок, перечень необходимых документов, порядок оценки кандидатов и местные приоритеты.

На официальном сайте региона отмечено, что информацию об открытии конкурсов муниципалитеты публикуют на собственных веб-ресурсах и информационных досках.

Какая жизнь на Сардинии?

Постоянная жизнь на острове существенно отличается от короткой поездки. В небольших городках царит неспешный ритм, а здешние жители хорошо знают друг друга. Повседневная жизнь здесь тесно связана с природой, семейными фермами, традиционной кухней, старинной каменной застройкой и спокойной атмосферой.

Тем, кто мечтает о непрерывной курортной жизни, такой формат может показаться слишком тихим. В то же время для людей, стремящихся к настоящему средиземноморскому укладу, именно эта особенность часто становится наибольшим преимуществом.

Что следует знать перед переездом на Сардинию?

Потенциальным участникам программы рекомендуют внимательно ознакомиться с актуальными условиями именно муниципалитета, куда они планируют переехать. В зависимости от сообщества могут отличаться требования к кандидатам, сроки подачи документов и объем доступного финансирования.

Первым источником информации следует сделать официальный сайт Regione Autonoma della Sardegna, где опубликованы детали программы по борьбе с депопуляцией и правила предоставления грантов на покупку и ремонт жилья.

Населенные пункты Сардинии, где можно претендовать на грант до 15 тыс. евро

Паттада

Паттада расположена в северной части внутренней Сардинии, в регионе Логудоро/Монтеакуто, между городами Сассари и Нуоро. Это горный городок вдали от побережья. Он известен более прохладным климатом, гранитной архитектурой, узкими улочками и многовековыми ремесленными традициями.

На туристическом портале Сардинии среди достопримечательностей упоминаются знаменитые ножи Паттада, исторические каменные кварталы, приходский храм Санта-Сабина XVI века и церковь Розарио.

В городе работают кафе, ремесленные магазины, местные предприятия, есть центральные площади, поэтому его нельзя назвать изолированным селом без инфраструктуры — это небольшой населенный пункт с комфортной повседневной жизнью.

Буджерру

Буджерру расположен на юго-западе Сардинии, в регионе Сульчис-Иглезиенте. Для тех, кто мечтает жить неподалеку от моря, этот вариант является одним из самых привлекательных.

Бывший шахтерский поселок сегодня стал небольшим туристическим городком, где проживает около тысячи человек. Дома расположены в долине, выходящей к побережью, а центральной доминантой является церковь Сан-Джованни-Баттиста.

Здесь работают отели, рестораны, магазины, работает небольшой порт, сохранились достопримечательности горного наследия и музейный маршрут Galleria Henry. Благодаря этому населенный пункт остается активным не только в туристическом сезоне.

Алес

Алес расположен в центрально-западной части острова, в регионе Мармилла провинции Ористано. Его главной особенностью является богатое историческое и религиозное наследие, а не близость к морю. Самым известным памятником считается кафедральный собор Святых Петра и Павла, возвышающийся над центральной площадью.

Вместе с тем, авторы статьи отмечают, что не нашли достоверной информации о местной торговой инфраструктуре, поэтому не исключено, что за повседневными покупками жителям придется ездить в соседние населенные пункты.

Руинас

Руинас расположен в регионе Мармилла, менее чем в 40 км от Ористано. Это небольшое сельское поселение, где проживает менее 700 человек. Оно отличается домами из красного камня, старинными порталами и узкими извилистыми улицами.

Среди местных достопримечательностей туристический портал называет приходской храм Сан-Джорджо-Мартире и византийскую церковь Сан-Теодоро, расположенную в нескольких километрах от села.

В то же время, информации о магазинах или другой торговой инфраструктуре здесь почти нет.

Симаксис

Симаксис расположен недалеко от Ористано на плодородной равнине нижнего течения реки Тирсо. Его географическое расположение считается более удобным по сравнению со многими отдаленными горными поселениями.

Окрестности известны рисовыми полями, оливковыми рощами, орошаемыми землями и традиционными сельскими праздниками. Центром общественной жизни остаются площадь, кафе и приходская церковь Сан-Симако-Папа.

На Tripadvisor упоминается местный магазин, хотя информации о режиме его работы нет. Сам факт упоминания на туристическом ресурсе свидетельствует, что в летний сезон сюда тоже приезжают посетители.

Напомним, итальянская горная деревня Санто-Стефано-ди-Сессанио, где осталось всего 115 жителей, предлагает до 44 тыс. евро помощи, льготную аренду жилья и гранты до 20 тыс. евро на бизнес тем, кто переедет туда на постоянное проживание.

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