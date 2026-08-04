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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия посреди дня ударила ракетами по людному месту возле рынка под Одессой — первые детали (обновлено)

В пригороде Одессы раздались взрывы. Россия атаковала ракетами. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Взрывы в Одессе

Взрывы в Одессе / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Днем 4 августа Россия ударила ракетами по людному месту возле рынка в пригороде Одессы.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в результате российской атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Есть ли жертвы, пока неизвестно. Последствия удара противника уточняются.

На месте работают экстренные службы.

Ранее в Воздушных силах предупреждали о ракетах в направлении Черноморска и Одессы.

По информации мониторинговых каналов, оккупанты нанесли удар по пригороду двумя ракетами «Оникс». В Сети публикуют кадры последствий удара. На видео видно, как в небо вздымается густой черный дым.

По состоянию на 11.40 в Одесской области отменили воздушную тревогу. Она звучала всего несколько минут — с 10:37 до 10:49.

Из-за атаки РФ есть пострадавшие

По состоянию на 12:00 власти сообщают о троих пострадавших. По словам Кипера, это мужчины в возрасте 42, 45, 81 год.

«Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, ночью 4 августа РФ атаковала Николаев беспилотниками. Целью являлись жилые дома в частном секторе. В результате атаки один человек погиб, много пострадавших.

Также ночью 4 августа Россия сбросила бомбы на Сумы , убив по меньшей мере троих человек, среди них двое детей. Из-за атаки разрушены и повреждены жилые дома и нежилые постройки.

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Дата публикации
Количество просмотров
782
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