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Россия посреди дня ударила ракетами по людному месту возле рынка под Одессой — первые детали (обновлено)
В пригороде Одессы раздались взрывы. Россия атаковала ракетами. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.
Днем 4 августа Россия ударила ракетами по людному месту возле рынка в пригороде Одессы.
Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, в результате российской атаки повреждена гражданская инфраструктура.
Есть ли жертвы, пока неизвестно. Последствия удара противника уточняются.
На месте работают экстренные службы.
Ранее в Воздушных силах предупреждали о ракетах в направлении Черноморска и Одессы.
По информации мониторинговых каналов, оккупанты нанесли удар по пригороду двумя ракетами «Оникс». В Сети публикуют кадры последствий удара. На видео видно, как в небо вздымается густой черный дым.
По состоянию на 11.40 в Одесской области отменили воздушную тревогу. Она звучала всего несколько минут — с 10:37 до 10:49.
Из-за атаки РФ есть пострадавшие
По состоянию на 12:00 власти сообщают о троих пострадавших. По словам Кипера, это мужчины в возрасте 42, 45, 81 год.
«Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, ночью 4 августа РФ атаковала Николаев беспилотниками. Целью являлись жилые дома в частном секторе. В результате атаки один человек погиб, много пострадавших.
Также ночью 4 августа Россия сбросила бомбы на Сумы , убив по меньшей мере троих человек, среди них двое детей. Из-за атаки разрушены и повреждены жилые дома и нежилые постройки.