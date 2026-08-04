Министерство обороны Украины

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Правительство назначило заместителем министра обороны Украины Николая Швыдкого. Главная задача в должности — усилить практическое взаимодействие оборонного ведомства с войском.

Об этом сообщает Минобороны.

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Какие задачи стоят перед Швыдким

Швыдкий, прежде всего, должен обеспечить координацию работы между Минобороны, Генеральным штабом ВСУ и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Михаилом Драпатым.

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Временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул, что они должны двигаться совместно с Генштабом. По его словам, решения Минобороны должны быть максимально приближены к реальной ситуации на фронте, нуждам боевых подразделений и задачам, стоящим перед Силами обороны.

Протесты в поддержку Федорова продолжаются

Между тем, по Украине продолжаются протесты с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. В понедельник, 3 августа, в ряде городов Украины 19-й день продолжались митинги. Акции протеста прошли в Киеве, Львове, Луцке, Одессе, Тернополе, Ровно, Ивано-Франковске, Николаеве, Харькове и других городах.

Участники акций пели гимн Украины и почтили память погибших в войне минутой молчания.

Протестующие вышли с картонками: «Народ Украины — это о диалоге в обществе, а не монологе власти», «Власть не слышит народ», «Признание ошибок вызывает уважение», «Федоров — министр обороны», «Верните Федорова».

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Зеленский не вернет Федорова в Минобороны — источники

Несмотря на протесты по Украине, в окружении Владимира Зеленского рассказали, что президент не планирует возвращать Федорова в Минобороны. Новым главой оборонного ведомства будет Евгений Хмара.

По данным источников РБК-Украина, Зеленский публично и частно предлагал экс-министру должность вице-премьера по цифровым инновациям, но в команде Федорова от такого предложения отказались, назвав его аппаратной «ширмой».

В команде президента отмечают, что вопрос возвращения Федорова пока вообще не стоит на повестке дня.

Напомним, Михаил Федоров назвал реальную причину своего увольнения. И это не конфликт с экс-головкомом Сырским.

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