Звезда сериала "Женский врач" Хвостова со слезами на глазах рассказала, как переживала развод с мужем

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

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Украинская актриса Таисия Хвостова после новости о разводе с мужем Ярославом Шахториным откровенно рассказала, как на самом деле переживала этот непростой период в своей жизни.

Актриса, известная зрителям по ролям в сериалах «Женский врач» и «Первые ласточки. Зависимые», поделилась эмоциональным видео в Instagram. В ролике она собрала личные моменты, которые ранее оставались незамеченными публикой. На кадрах Таисия не сдерживает слёз. Звезда призналась, что долгое время пыталась не показывать свою боль и создавала впечатление, что справляется со всеми испытаниями. Впрочем, за этой внешней стойкостью скрывались совсем другие переживания.

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«Вы видели, как я держалась. Но не видели, сколько раз я разваливалась… Причём во всех сферах жизни. Поэтому 2026 год подвергает меня испытаниям. Но всё, что нас не убивает…», — написала актриса.

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Таисия Хвостова

Несколькими днями ранее Хвостова подтвердила, что её брак с актёром Ярославом Шахториным распался. Супруги не стали выносить личные обстоятельства на общее обозрение и заверили, что решение было взвешенным. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные намерены и в дальнейшем сотрудничать в совместных творческих проектах.

«Мы прожили эти месяцы после принятия этого решения и готовы об этом рассказать. Мы расстались без каких-либо драм, интриг и расследований. И в дальнейшем будем работать вместе над текущими проектами и готовы сохранять профессионализм в будущих. Я благодарна за прекрасные 9 лет, проведённых вместе. Мы прожили целую маленькую жизнь, мы росли, достигали целей, падали, снова поднимались и двигались вперёд. Но сейчас пришло время остановиться и пойти каждый своим путём», — говорится в совместном заявлении бывших супругов.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Напомним, недавно украинские актёры Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин официально расстались и назвали причину.

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