Григорий Решетник вкладывает сотни тысяч в семейный дом из-за угрозы отключений света

Семья Решетников / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина уже начали готовиться к возможным зимним отключениям электроэнергии и не скрывают, что для обеспечения энергонезависимости семьи придется потратить немалые средства.

В своём Instagram Кристина Решетник ответила на вопрос подписчиков о том, как их многодетная семья планирует пережить возможные отключения света в холодное время года. Блогерша призналась, что они решили действовать на опережение. Пока украинцы только обсуждают предстоящий отопительный сезон, в доме супругов уже идет модернизация. При этом ответственность за техническое оснащение взял на себя Григорий Решетник. Именно он занимается поиском необходимого оборудования.

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«Конечно, ведь в нашей стране приходится рассчитывать только на себя. Это, по сути, головная боль мужа: солнечные панели уже установили, а теперь нужен генератор — ищем», — поделилась Кристина Решетник.

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Григорий Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

По словам блогерши, солнечные панели уже установлены, однако на этом работы не заканчиваются. Следующий шаг — приобретение мощного генератора, который обеспечит дом электроэнергией в случае длительных отключений. Учитывая размеры частного дома и потребности большой семьи, речь идет о серьезных инвестициях.

По приблизительным подсчетам, автономная солнечная электростанция для большого дома вместе с инвертором и аккумуляторами может стоить от 250 до 400 тысяч гривен. Мощный генератор, способный обеспечить работу основных систем дома, обойдется ещё примерно в 60–150 тысяч гривен. Таким образом, общая стоимость подготовки может достигать нескольких сотен тысяч гривен.

Неудивительно, что супруги решили не откладывать эти расходы. Для семьи, воспитывающей троих сыновей, стабильное отопление, освещение и комфорт зимой остаются одним из главных приоритетов.

Семья Решетников / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник уехал за границу и показал трогательное воссоединение с женой и сыновьями.

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