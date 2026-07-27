Григорий Решетник выехал за границу и показал трогательное воссоединение с женой и сыновьями

Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Украинский телеведущий Григорий Решетник ненадолго уехал за границу, чтобы провести время с женой Кристиной и тремя сыновьями.

Семья сейчас отдыхает в Испании, тогда как сам шоумен до этого оставался в Украине из-за рабочих дел. После продолжительной разлуки ему удалось прилететь к самым родным, однако всего на несколько дней.

Встреча супругов сначала состоялась в аэропорту, куда Кристина приехала сама и не могла сдержать собственного счастья. В то же время, для сыновей родители решили сохранить приезд папы в тайне. Когда телеведущий неожиданно постучал в дверь апартаментов, парни были ошеломлены.

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Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с тремя детьми / © instagram.com/kristina_reshetnik

Увидев папу на пороге, Иван, Дмитрий и Александр сразу бросились ему навстречу, крепко обнимая и целуя. Трогательные кадры семейного воссоединения Кристина опубликовала в Instagram. По словам жены ведущего, все они очень ждали этой встречи, ведь успели невероятно загрустить друг за другом.

«Соскучилась невероятно. Как же мало нужно женщине для счастья — просто обнять любимого, хоть ненадолго. И теперь пусть весь мир подождет», — трогательно написала Кристина.

Впрочем, семейная идиллия продлится недолго. Как призналась избранница шоумена, Григорий проведет с семьей всего три дня, после чего снова вернется к своим делам.

Напомним, недавно Кристина Решетник жаловалась на назойливого поклонника на пляже. Мужчина даже после отказов не упускал шанса привлекать к себе внимание.

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