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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
282
Время на прочтение
2 мин

Григорий Решетник выехал за границу и показал трогательное воссоединение с женой и сыновьями

Ведущий устроил детям сюрприз, о котором они даже не догадывались.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
1 комментарий
Григорий Решетник с семьей

Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник ненадолго уехал за границу, чтобы провести время с женой Кристиной и тремя сыновьями.

Семья сейчас отдыхает в Испании, тогда как сам шоумен до этого оставался в Украине из-за рабочих дел. После продолжительной разлуки ему удалось прилететь к самым родным, однако всего на несколько дней.

Встреча супругов сначала состоялась в аэропорту, куда Кристина приехала сама и не могла сдержать собственного счастья. В то же время, для сыновей родители решили сохранить приезд папы в тайне. Когда телеведущий неожиданно постучал в дверь апартаментов, парни были ошеломлены.

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с тремя детьми / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с тремя детьми / © instagram.com/kristina_reshetnik

Увидев папу на пороге, Иван, Дмитрий и Александр сразу бросились ему навстречу, крепко обнимая и целуя. Трогательные кадры семейного воссоединения Кристина опубликовала в Instagram. По словам жены ведущего, все они очень ждали этой встречи, ведь успели невероятно загрустить друг за другом.

«Соскучилась невероятно. Как же мало нужно женщине для счастья — просто обнять любимого, хоть ненадолго. И теперь пусть весь мир подождет», — трогательно написала Кристина.

Впрочем, семейная идиллия продлится недолго. Как призналась избранница шоумена, Григорий проведет с семьей всего три дня, после чего снова вернется к своим делам.

Напомним, недавно Кристина Решетник жаловалась на назойливого поклонника на пляже. Мужчина даже после отказов не упускал шанса привлекать к себе внимание.

Комментарии (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
17:03, 2026.07.27
Мммм. Как хорошо быть у кормушки. Захотел выехал заграницу, захотел вернулся. А простолюдинам выезд заграницу зась. Границы закрыты. Ты что. Не дай боже вы...
Дата публикации
Количество просмотров
282
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