"Ты украинка?": стали известны шокирующие подробности нападения на граждан Украины в Польше

В Польше избили украинцев / © ТСН

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Стали известны новые подробности громкого избиения украинской пары в польском Вроцлаве возле одного из магазинов.

Напомним, жительница Польши, уроженка Украины Карина Китцай опубликовала в соцсети видео, на котором запечатлено, как трое мужчин жестоко избивают украинца и его невесту — её дочь.

TSN.ua разыскал Карину Китцай и пообщался с ней.

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Сквозь слёзы женщина рассказала нам, что у её дочери Анастасии, которая зашла в магазинчик, чтобы купить кофе, после этого избиения рваная рана на шее, которую пришлось зашивать, а у её жениха есть травмы, требующие серьёзного медицинского обследования.

«На самом деле конфликт начался тогда, когда моя дочь зашла в магазин, чтобы купить кофе», — рассказывает Карина Китцай.

И продолжила: «Мужчины, которые позже избили ее и Максима (жених Анастасии — Ред.), ходили по магазину, взяли пиво, открыли его, распивали, а потом захотели без очереди расплатиться за товар. Максим в это время находился в машине. Настя сделала замечание, сказала по-польски: „Извините, но здесь очередь“. Сразу после этого один из тех мужчин спросил: „Ты украинка?“. Она ответила, что неважно, кто она, а очередь существует для всех. Один из мужчин оскорбительно назвал её „украинской шлюхой“, началась словесная перепалка».

После этого, по словам Карины, Настя вышла из магазина, подошла к машине, в которой находился Максим, к ним подошли те мужчины, и началась драка.

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«Эту часть драки никто не снял. Те мужчины нагло набросились на нас и начали избивать Максима и мою Настю. Дочь начала громко кричать. На мгновение нападавшие отошли, но через секунду снова набросились. В руках у одного из них, по словам дочери, был нож или кастет. Били так, что моя дочь даже не разобрала, что это был за предмет», — говорит мать пострадавшей.

По её словам, сегодня дочь собиралась пойти в полицию.

«Сегодня дочь собиралась обратиться в полицию, но пока с ней нет связи. У Максима травма головы, есть отеки. К нему едет его мама из Украины, они обратятся в частную клинику. Моей дочери врачи зашили шею и ухо», — рассказывает Карина.

По её словам, она живёт в Польше более 10 лет, а её дети — более 7.

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«Это первый подобный случай за всё время. Такого никогда не было. Мы общаемся на польском, но украинский акцент можно заметить», — добавляет она.

По её словам, она уже провела собственное небольшое расследование и выяснила данные нападавших.

«С помощью социальных сетей и неравнодушных поляков, которые искренне откликнулись на мою просьбу о помощи, я проделала половину той работы, которую должна была выполнить полиция. Полиции осталось только приехать и арестовать их. Есть признаки того, что один из нападавших — это мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, он отбывал наказание за то, что избил и сбросил какого-то человека с балкона», — подытожила Карина.

Украинцы в Польше: дипломаты говорят об агрессии со стороны поляков

На жестокое избиение украинцев отреагировали в МИД Украины и сообщили о росте агрессии в отношении украинцев в Польше.

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«Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призывает польские правоохранительные органы оперативно отреагировать на очередной инцидент, в результате которого, по информации СМИ и социальных сетей, пострадали граждане Украины. Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки», — сообщило консульство на своей странице в социальной сети.

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