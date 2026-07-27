На дне моря нашли рекордное сокровище Византии и кольцо императора (фото)

Археологи и затонувший византийский корабль

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У хорватского острова Млет подводные археологи обнаружили на затонувшем корабле рекордное количество византийского золота, роскошные пояса с драгоценными камнями и императорское кольцо. Затонувшее судно датируется концом VII или началом VIII века и раскрывает тайны морской торговли и элиты того времени.

Об этом пишет Arkeonews.

Исследователи датируют гибель судна концом VII — началом VIII века. На его борту, вероятно, мог находиться военный чиновник, имперский чиновник или дипломат. В то же время, корабль перевозил значительный торговый груз.

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Хорватский институт охраны культурного наследия уже назвал эту находку одним из самых выдающихся подводных археологических открытий византийских времен в Средиземноморье. Руководитель исследований Игорь Михолек сообщил, что после очистки и реставрации общий вес найденных золотых предметов превысил 600 г. Это самое большое количество золота, которое до сих пор обнаруживали на затонувшем корабле в Средиземном море.

Находки на затонувшем корабле в Хорватии

Затонувший корабль расположен неподалеку от поселения Полаче на хорватском острове Млет. Археологи начали исследовать место в 2015 году, с тех пор проведя девять подводных экспедиций.

Среди самых ценных артефактов — четыре комплекта золотых поясов, а также золотые пряжки и декоративные наконечники, украшенные изумрудами, рубинами и жемчугом.

Такие элементы являлись частью роскошных кожаных поясов, которые носили представители византийской элиты. Одежда и украшения помогали демонстрировать высокий статус владельцев и их место в имперской иерархии.

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Золотые пряжки, инкрустированные изумрудами, рубинами и жемчугом

Ранее подобные роскошные детали поясов не находили в ходе подводных археологических исследований в Средиземноморье. Их присутствие может свидетельствовать о том, что судно перевозило не только обычный торговый груз, но и представителей элиты или имущество, связанное с политической или военной верхушкой Византийской империи.

Кольцо-печать, связанное с императорской властью

Одной из важнейших находок стало золотое кольцо-печать с изображением императора из династии, основанной Ираклием.

По словам исследователей, такой артефакт мог принадлежать только человеку, занимавшему чрезвычайно высокое положение в византийской государственной или военной системе. Кольцо могли использовать для скрепления императорских документов, поэтому оно было не просто дорогим украшением, но и символом реальной политической власти.

Археологи у затонувшего византийского корабля

Руководитель Департамента подводной археологии Хорватского института охраны культурного наследия Павел Дугоньич рассказал, что изображение императора свидетельствует: кольцо «точно не кто угодно носил бы».

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Не исключено, что артефакт был дипломатическим подарком или личной вещью высокопоставленного чиновника, находившегося в поездке в рамках имперской миссии.

Монеты помогли установить время крушения корабля

Важную роль в датировании кораблекрушения сыграли золотые монеты, отчеканенные во время правления четырех императоров династии Ираклия в конце VII века. Именно они позволили археологам предположить, что корабль затонул в конце VII или начале VIII века.

Это был непростой период для Византийской империи, испытывавшей значительное политическое и военное давление. Однако даже несмотря на территориальные потери люди, драгоценности и товары продолжали перемещаться по морским путям Адриатики.

Профессор археологии Стэнфордского университета Джастин Лейдвангер назвал это место «важнейшей корабельной аварией своего периода». По его мнению, открытие помогает лучше понять, как функционировали морские связи Средиземноморья в период перехода от позднеримского мира к средневековой Европе и как постепенно они менялись.

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Судно перевозило элитных пассажиров и торговый груз

Кроме золотых артефактов на корабле обнаружили амфоры, торговые весы, изделия из слоновой кости и керамическую посуду. Это указывает на то, что судно могло одновременно выполнять торговые и служебные функции.

По мнению исследователей, высокопоставленный пассажир мог ехать по служебным делам на торговом корабле. Другой вариант — судно перевозило запасы, денежные выплаты или ценные подарки, связанные с дипломатической или военной миссией.

Глиняная посуда

Специалисты продолжают анализировать амфоры, керамические изделия, монеты и золотые элементы поясов. Это должно помочь установить происхождение груза и более точный маршрут судна.

Корабль мог искать укрытие от шторма

Остров Млет расположен вблизи важного морского маршрута, соединяющего восточную и западную части Средиземноморья. Этими водами регулярно проходили суда, следующие между Константинополем, Адриатикой и Италией. Археологи предполагают, что перед крушением византийский корабль мог пытаться скрыться в заливе Полаче. На протяжении веков он был естественным укрытием для попадавших в непогоду судов.

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Точные обстоятельства затопления до сих пор не установлены. Причиной могли стать внезапный шторм, ошибка при навигации, повреждение корпуса или другая авария.

За последние 19 лет близ Млета археологи обнаружили 20 ранее неизвестных затонувших кораблей. Их датируют периодом от II века до н.э. до XVI века. Однако византийское судно отличается особой ценностью. Золотые украшения, императорские монеты и кольцо-печать позволяют исследователям больше узнать о людях, более 1300 лет назад путешествовавших по Адриатике.

Находка также свидетельствует, что даже во времена политической нестабильности и упадка античного мира чиновники империи, драгоценности и товары продолжали перемещаться разветвленными морскими маршрутами, которые соединяли различные части византийского Средиземноморья.

К слову, у побережья Франции на глубине более 2,5 км археологи исследовали почти невредимое итальянское торговое судно XVI века «Камарат 4» длиной около 30 м. На поверхность подняли первые артефакты — керамические кувшины с орнаментами. На дне также нашли пушки, якоря, котлы и сотни единиц глазированной посуды.

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