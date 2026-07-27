Жестокое избиение молодой пары в Польше набирает обороты: Генконсульство Украины сделало резкое заявление

Флаг Польши / © Unsplash

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Генеральное консульство Украины во Вроцлаве отреагировало на жестокое избиение молодой пары и призвало польских правоохранителей разыскать нападающих.

Об этом идет речь в заявлении Генконсульства Украины.

«В последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай нуждается в тщательном расследовании и надлежащей правовой оценке», — отметили в ведомстве.

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Временный глава МИД Андрей Сибига поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования. Ведомство направило официальный запрос в органы Национальной полиции Республики Польши и ожидает официальную информацию о нападении на украинцев.

«В случае подтверждения изложенных обстоятельств рассчитываем на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов совершенного и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша. Какие-либо проявления насилия, ксенофобии или ненависти неприемлемы и не должны иметь места в демократическом обществе», — подчеркнули в Генконсульстве.

В ведомстве призвали украинцев, пострадавших или имеющих какую-либо информацию об инциденте, обратиться в Генеральное консульство Украины во Вроцлаве. Там объяснили, что это позволит поддерживать взаимодействие с компетентными органами.

Дата публикации 09:52, 27.07.26 Количество просмотров 187 В Польше избили украинскую пару из-за акцента

Избиение украинцев в Польше — последние новости

Напомним, в Польше нападавшие избили украинскую пару. Мать пострадавшей девушки утверждает, что напали из-за украинского акцента. По ее словам, ее дочь и ее парень имеют травмы, подозрение на сотрясение мозга и нуждаются в медицинской помощи.

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Также в Польше неизвестный дважды обстрелял окно квартиры украинских беженцев из-за того, что они разговаривали на родном языке. Неделей ранее поляк угрожал им и выкрикивал ксенофобские обиды.

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