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Выбрали яркие наряды и шляпки: королева Матильда и ее дочь посетили роскошную свадьбу
Семья почти в полном составе прибыла в Вену.
25 июля эрцгерцогиня Изабель Австрийская вышла замуж за Карлоса де Паласио-и-Гайтанома де Аялоя в Вене. После торжественной службы гости сначала посетили прием во дворе церкви, а затем празднование продолжилось в банкетном зале.
Чтобы отпраздновать свадьбу Изабель и Карлоса, собрались многочисленные королевские гости и родственники со всей Европы, в частности, там можно было увидеть королевскую семью Бельгии — короля Филиппа и королеву Матильду вместе с их детьми, принцессой Елизаветой и принцем Габриэлем. Младшие дети пары — Элеонора и Эммануэль — на мероприятии не появились.
Король и принц надели утренний костюм (morning dress или morning suit) — официальный мужской наряд, состоящий из фрака, жилетки, полосатых брюк и рубашки, которую обычно носят с галстуком. Также они дополнили образы чёрными классическими туфлями.
Королева же надела красное кружевное платье от своего любимого бренда Natan, которое дополнила оригинальной шляпкой и сумкой бренда Fabienne Delvigne. Ювелирным акцентом образа стал браслет-манжета из золота и бриллиантов Sterlé.
Принцесса Елизавета — наследница престола — выбрала для свадьбы зелёный оттенок. Принцесса сочетала платье от MAJE с шляпкой и клатчем от Fabienne Delvigne, а также длинными серьгами в ушах.