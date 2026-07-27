Выбрали яркие наряды и шляпки: королева Матильда и ее дочь посетили роскошную свадьбу

Королевская семья Бельгии / © Getty Images

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25 июля эрцгерцогиня Изабель Австрийская вышла замуж за Карлоса де Паласио-и-Гайтанома де Аялоя в Вене. После торжественной службы гости сначала посетили прием во дворе церкви, а затем празднование продолжилось в банкетном зале.

В Вене состоялась свадьба представительницы дома Габсбургов-Лотарингов — эрцгерцогини Изабель Австрийской / © Getty Images

Чтобы отпраздновать свадьбу Изабель и Карлоса, собрались многочисленные королевские гости и родственники со всей Европы, в частности, там можно было увидеть королевскую семью Бельгии — короля Филиппа и королеву Матильду вместе с их детьми, принцессой Елизаветой и принцем Габриэлем. Младшие дети пары — Элеонора и Эммануэль — на мероприятии не появились.

Королевская семья Бельгии / © Getty Images

Король и принц надели утренний костюм (morning dress или morning suit) — официальный мужской наряд, состоящий из фрака, жилетки, полосатых брюк и рубашки, которую обычно носят с галстуком. Также они дополнили образы чёрными классическими туфлями.

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Королева же надела красное кружевное платье от своего любимого бренда Natan, которое дополнила оригинальной шляпкой и сумкой бренда Fabienne Delvigne. Ювелирным акцентом образа стал браслет-манжета из золота и бриллиантов Sterlé.

Королева Матильда / © Getty Images

Принцесса Елизавета — наследница престола — выбрала для свадьбы зелёный оттенок. Принцесса сочетала платье от MAJE с шляпкой и клатчем от Fabienne Delvigne, а также длинными серьгами в ушах.

Королевская семья Бельгии / © Getty Images

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