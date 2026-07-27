Все говорят о свадебной тиаре эрцгерцогини Изабель: в чем ее уникальность

Свадьба эрцгерцогини Изабель Австрийской / © Getty Images

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Невеста была одета в классическое элегантное свадебное платье и шла к алтарю в сопровождении своего отца. Следуя семейной традиции, она дополнила образ тиарой и выбрала семейную реликвию — тиару Bourbon-Two Sicilies Diamond Button Tiara.

Это историческое украшение состоит из пяти круглых бриллиантовых элементов в форме пуговиц с растительным орнаментом, закрепленных на платиновой основе. Изначально оно было свадебным подарком принцессе Алисии Бурбон-Пармской по случаю её бракосочетания с инфантом Альфонсо, герцогом Калабрийским, в 1936 году.

Свадьба эрцгерцогини Изабель Австрийской / © Getty Images

Это украшение, также известное как Калабрийская тиара или тиара Габсбургов, представляет собой историческую драгоценность с глубокими корнями, связывающую древнейшие королевские династии Европы. Её бриллиантовые элементы датируются XVIII веком и изначально принадлежали императорскому дому Габсбургов-Лотарингов. В то время крупные ювелирные пуговицы, составляющие основу украшения, были чрезвычайно модными. Сначала пуговицы носили как украшения для волос, а современный вид тиара приобрела уже в 1936 году, когда их закрепили на лаконичной основе. Однако и сегодня это разборная конструкция — пуговицы можно снять и носить, например, как броши или в волосах.

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Свадьба эрцгерцогини Изабель Австрийской / © Getty Images

Сегодня тиара остается одной из самых ценных реликвий калабрийской ветви дома Бурбонов Обеих Сицилий. Благодаря своей лёгкой конструкции, универсальному дизайну и сдержанной элегантности она традиционно используется в качестве главной свадебной тиары невест этой династии.

Недавно в этой тиаре также выходила замуж Виктория Лопес-Кесада-и-Бурбон — крестница короля Испании Филиппа VI и внучка принцессы Анны Французской. Но для её свадебного образа одну из бриллиантовых пуговиц временно заменили геральдической лилией, что придало украшению индивидуальный символический акцент.

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