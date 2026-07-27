Принц Гарри неожиданно позвонил Меган Маркл прямо в эфире, и этот момент многих растрогал

Меган Маркл и принц Гарри / © Instagram Меган Маркл

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Меган Маркл приняла участие в качестве приглашённого судьи в шоу «Master Chef Australia», однако недавно раскрылась ещё одна тайна — в кулинарной программе появился и её знаменитый супруг — принц.

Во время записи шоу Гарри неожиданно позвонил жене по FaceTime, когда Меган и другие члены жюри пробовали блюда участников.

«Нам позвонили в студию», — сказал Маркл член съемочной группы, поднося ей телефон, и, похоже, этот момент не был заранее согласован с ней, ведь герцогиня немного растерялась, прежде чем увидела, что звонит её муж, и в результате очень обрадовалась.

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«Привет, любимый!», — сказала она, широко улыбнулась и добавила: «Мой муж здесь».

Зрители, услышав, что на связи принц, начали радостно визжать. 41-летний Гарри помахал рукой, а затем пошутил: «Что происходит? Я что, прервал что-то важное?».

«Ну, мы как раз пробуем все блюда», — ответила Маркл, демонстрируя это.

Напомним, что Маркл предложили стать судьей в начале этого года, когда она и Гарри вместе посещали Австралию.

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