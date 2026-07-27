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Принц Гарри неожиданно позвонил Меган Маркл прямо в эфире, и этот момент многих растрогал
Пара очаровала публику своим общением.
Меган Маркл приняла участие в качестве приглашённого судьи в шоу «Master Chef Australia», однако недавно раскрылась ещё одна тайна — в кулинарной программе появился и её знаменитый супруг — принц.
Во время записи шоу Гарри неожиданно позвонил жене по FaceTime, когда Меган и другие члены жюри пробовали блюда участников.
«Нам позвонили в студию», — сказал Маркл член съемочной группы, поднося ей телефон, и, похоже, этот момент не был заранее согласован с ней, ведь герцогиня немного растерялась, прежде чем увидела, что звонит её муж, и в результате очень обрадовалась.
«Привет, любимый!», — сказала она, широко улыбнулась и добавила: «Мой муж здесь».
Зрители, услышав, что на связи принц, начали радостно визжать. 41-летний Гарри помахал рукой, а затем пошутил: «Что происходит? Я что, прервал что-то важное?».
«Ну, мы как раз пробуем все блюда», — ответила Маркл, демонстрируя это.
Напомним, что Маркл предложили стать судьей в начале этого года, когда она и Гарри вместе посещали Австралию.