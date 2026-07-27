«Наш номер один»: Рози Хантингтон-Уайтли поздравила возлюбленного Джейсона Стэтхэма с 59-летием

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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39-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — посвятила публикацию своему возлюбленному, голливудскому актеру Джейсону Стэтхэму, который отметил 59-й день рождения.

На фото пара позировала на яхте. Рози была одета в молочное сатиновое платье с кружевом, а Джейсон — в льняной костюм с шортами. Они позировали обнявшись.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

«С днем ​​рождения, наш любимый человек! Наш номер один. Человек-экшен, который умеет все. Стоит на своем. Заставляет нас смеяться. Защищает нас. Наше ежедневное вдохновение. Мы любим тебя всем сердцем. Навсегда и всегда», — написала модель под публикацией.

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Также на одном из снимков Стэтхэм запечатлен с их общими детьми — 9-летним сыном Джеком Оскаром и 4-летней дочерью Изабеллой Джеймс.

Джейсон Стэтхэм с детьми / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с детьми / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, Джейсон Стэтхэм появился с Рози Хантингтон-Уайтли на светском мероприятии.

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