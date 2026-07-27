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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
57
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1 мин

В цветочных кариуси: японская императорская семья прогулялась по вилле в Насу

Император Нарухито, императрица Масако и их дочь, принцесса Айко, выбрали для семейного выхода наряды в сине-белой гамме.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Императорская семья

Императорская семья / © Getty Images

Японская императорская семья провела время на природе во время летнего отдыха в императорской вилле Насу, расположенной в префектуре Тотиги. Нарухито, Масако и Айко прогулялись по зеленым территориям резиденции и пообщались с представителями прессы.

Для прогулки все трое надели кариюси — легкие рубашки в окинавском стиле, которые традиционно украшают растительными и природными мотивами. Семья сочетала их с лаконичными брюками, создав удобные образы для летней прогулки.

/ © Getty Images

© Getty Images

Император Нарухито был одет в синюю рубашку с короткими рукавами, с темным цветочным узором и декоративным принтом в виде веток. Он дополнил ее темно-серыми брюками и черной обувью.

Императрица Масако выбрала темно-синюю блузку с мелкими белыми цветочками. Модель имела короткие широкие рукава и слегка расклешенный низ. Талию она подчеркнула узким белым ремнем, а дополнила образ белыми прямыми брюками и молочными туфлями на низких каблуках.

Ее волосы были уложены в сдержанную высокую прическу, а в ушах сверкали серьги в виде цветов с жемчугом. В макияже она сделала акцент на глазах.

24-летняя принцесса Айко появилась в синей рубашке с контрастным белым растительным принтом и рукавами три четверти. Она сочетала ее с кремовыми брюками, бежевым ремнем и белой обувью. Айко собрала волосы, оставив прямую челку, и сделала легкий макияж.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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