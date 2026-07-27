Джон Бон Джови прямо со сцены объявил о срыве концерта: что произошло с легендарным рокером

Джон Бон Джови / © Associated Press

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Легендарный американский музыкант, фронтмен группы Bon Jovi Джон Бон Джови неожиданно прервал свой концерт в нью-йоркском Madison Square Garden.

Во время выступления певец обратился к зрителям и сообщил, что из-за резкого ухудшения самочувствия больше не может продолжать шоу. Перед поклонниками артист искренне извинился и попросил не избавляться от приобретенных билетов, ведь концерт планируют провести в другой день.

«Извините, мне очень больно. Не выбрасывайте билеты — мы обязательно найдем способ перенести этот концерт. Просто сохраните их», — сказал Бон Джови со сцены.

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Позже стало известно, что причиной досрочного завершения выступления стал синусит, пишет Page Six. Об этом сообщил ведущий подкаста Jon Bon Jovi Discussions Джерри Брейден. По болезни 64-летний артист не смог даже допеть один из самых известных хитов группы — Bed of Roses. Несмотря на неприятный инцидент, рокер обещает провести еще один концерт в другой день.

Напомним, недавно группа Потап и Настя оскандалились в Юрмале. Посреди концерта рэпер обратился к Пугачевой и Галкину и вызвал у супругов неоднозначную реакцию. К тому же группа ни словом не обмолвилась о войне в Украине.

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