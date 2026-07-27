Джон Бон Джові просто зі сцени оголосив про зрив концерту: що сталося з легендарним рокером

Джон Бон Джові / © Associated Press

Реклама

Легендарний американський музикант, фронтмен гурту Bon Jovi Джон Бон Джові несподівано перервав свій концерт у нью-йоркському Madison Square Garden.

Під час виступу співак звернувся до глядачів і повідомив, що через різке погіршення самопочуття більше не може продовжувати шоу. Перед шанувальниками артист щиро перепросив і попросив не позбуватися придбаних квитків, адже концерт планують провести в інший день.

«Вибачте, мені дуже боляче. Не викидайте квитки — ми обов’язково знайдемо спосіб перенести цей концерт. Просто збережіть їх», — сказав Бон Джові зі сцени.

Реклама

Пізніше стало відомо, що причиною дострокового завершення виступу став синусит, пише Page Six. Про це повідомив ведучий подкасту Jon Bon Jovi Discussions Джеррі Брейден. Через хворобу 64-річний артист не зміг навіть доспівати один із найвідоміших хітів гурту — Bed of Roses. Попри неприємний інцидент, рокер обіцяє провести ще один концерт у інший день.

Нагадаємо, нещодавно гурт Потап і Настя оскандалилися в Юрмалі. Посеред концерту репер звернувся до Пугачової та Галкіна й викликав у подружжя неоднозначну реакцію. До того ж гурт жодним словом не обмовився про війну в Україні.

Новини партнерів