Катерина Тишкевич оголила вагітний животик у чуттєвій фотосесії з чоловіком Томусяком

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Вагітна акторка Катерина Тишкевич показала ніжну фотосесію з чоловіком Валентином Томусяком перед народженням первістка та розчулила Мережу.

Артисти продовжують ділитися особливими моментами в очікуванні поповнення в родині. Незадовго до появи малюка подружжя влаштувало нову романтичну фотосесію просто неба. Для знімань вони обрали мальовничу місцевість із пагорбами та високою травою, де їх застав захід сонця. Акторка постала в лаконічному чорно-білому образі й не приховувала округлого животика. Атмосферні світлини вже зібрали чимало захоплених відгуків від шанувальників, які назвали кадри дуже теплими та щирими.

«Це була маленька подорож за спогадами. Ми зустріли захід сонця серед пагорбів Васильківських Карпат, багато сміялися, гуляли й просто насолоджувалися моментом. А результат — серія фотографій, у яких є тепло, ніжність і кохання», — написала авторка світлин фотографка Юлія Нікітова.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Цікаво, що це вже не перше тематичне знімання подружжя під час вагітності. Раніше Тишкевич і Томусяк перевтілилися в героїв епохи старого Голлівуду, а цього разу зробили ставку на природність і м’яке світло так званої «золотої години». Саме така атмосфера, за словами прихильників, ідеально передала ніжність їхніх почуттів та особливий період у житті пари.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Попереду на подружжя чекає новий етап життя — народження первістка. Нині актори активно готуються до появи малюка та дедалі частіше діляться з прихильниками особистими моментами цього важливого періоду.

Нагадаємо, нещодавно вагітна Катерина Тишкевич вперше заговорила про ризики на пологах і яке ім'я обирає для первістка.

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