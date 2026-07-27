Екатерина Тышкевич оголила беременный животик в чувственной фотосессии с мужем Томусяком

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Беременная актриса Екатерина Тышкевич опубликовала нежную фотосессию с мужем Валентином Томусяком перед рождением первенца и тронула пользователей Сети.

Артисты продолжают делиться особенными моментами в ожидании пополнения в семье. Незадолго до появления малыша супруги устроили новую романтическую фотосессию под открытым небом. Для съемок они выбрали живописную местность с холмами и высокой травой, где их застал закат. Актриса предстала в лаконичном черно-белом образе и не скрывала округлого животика. Атмосферные снимки уже собрали немало восторженных отзывов от поклонников, которые назвали кадры очень теплыми и искренними.

«Это было небольшое путешествие за воспоминаниями. Мы встретили закат среди холмов Васильковских Карпат, много смеялись, гуляли и просто наслаждались моментом. А результат — серия фотографий, в которых есть тепло, нежность и любовь», — написала автор снимков фотограф Юлия Никитова.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Интересно, что это уже не первая тематическая фотосессия супругов во время беременности. Ранее Тышкевич и Томусяк перевоплотились в героев эпохи старого Голливуда, а на этот раз сделали ставку на естественность и мягкий свет так называемого «золотого часа». Именно такая атмосфера, по словам поклонников, идеально передала нежность их чувств и особый период в жизни пары.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Впереди у супругов — новый этап жизни: рождение первенца. Сейчас актеры активно готовятся к появлению малыша и все чаще делятся с поклонниками личными моментами этого важного периода.

Напомним, недавно беременная Екатерина Тишкевич впервые рассказала о рисках при родах и о том, какое имя она выбирает для своего первенца.

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