ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

В нежно-голубом платье и белых туфлях: принцесса Како посетила конные соревнования

Японская принцесса появилась на официальном мероприятии в сдержанном и элегантном наряде в пастельной гамме.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како прибыла на церемонию открытия национальных соревнований по конному спорту среди старшеклассников, которая состоялась в конноспортивном центре в Готембе, префектура Сидзуока.

Для мероприятия она выбрала нежно-голубое платье длины миди с короткими рукавами, круглым вырезом и слегка расклешенной юбкой. Наряд имел лаконичный крой и деликатно подчеркивал талию благодаря узкому белому ремешку с прямоугольной пряжкой.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Образ принцессы дополнили белые туфли-лодочки на невысоких каблуках и небольшая сумочка-клатч в тон. Из украшений на ней были изящные серьги-подвески.

Како собрала волосы в аккуратную низкую прическу, оставив у лица несколько прядей. Образ дополнил легкий макияж.

Напомним, принцесса Како в нежном персиковом наряде и серьгах-пуссетах появилась на церемонии вручения книжной премии в Токио.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie