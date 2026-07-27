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В нежно-голубом платье и белых туфлях: принцесса Како посетила конные соревнования
Японская принцесса появилась на официальном мероприятии в сдержанном и элегантном наряде в пастельной гамме.
Принцесса Како прибыла на церемонию открытия национальных соревнований по конному спорту среди старшеклассников, которая состоялась в конноспортивном центре в Готембе, префектура Сидзуока.
Для мероприятия она выбрала нежно-голубое платье длины миди с короткими рукавами, круглым вырезом и слегка расклешенной юбкой. Наряд имел лаконичный крой и деликатно подчеркивал талию благодаря узкому белому ремешку с прямоугольной пряжкой.
Образ принцессы дополнили белые туфли-лодочки на невысоких каблуках и небольшая сумочка-клатч в тон. Из украшений на ней были изящные серьги-подвески.
Како собрала волосы в аккуратную низкую прическу, оставив у лица несколько прядей. Образ дополнил легкий макияж.
Напомним, принцесса Како в нежном персиковом наряде и серьгах-пуссетах появилась на церемонии вручения книжной премии в Токио.