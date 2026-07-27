Король Испании прервал отдых из-за масштабных пожаров: что произошло

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Король Филипп VI прервал свой традиционный летний отдых на Майорке с семьёй и вернулся в Мадрид вместе с супругой, королевой Летицией, чтобы посетить районы, наиболее пострадавшие от масштабных лесных пожаров.

Супруги побывали в спортивном центре La Chopera в муниципалитете Вильяманта, где временно разместили более 200 эвакуированных жителей Вилья-дель-Прадо, Альдеа-дель-Фресно и других населенных пунктов юго-запада региона. Там король и королева пообщались с пострадавшими, выразили им поддержку и поблагодарили волонтеров и спасателей за их работу.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Во время визита монархов сопровождали президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, командующий Военным подразделением по чрезвычайным ситуациям (UME) генерал Франсиско Хавьер Рамос и мэр Вильяманты Мариано Нуньес. Они проинформировали короля и королеву о ходе тушения пожара и мерах по защите населенных пунктов.

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В ходе визита король и королева провели закрытую встречу с эвакуированными жителями, находящимися в центре временного размещения.

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