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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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55
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Король Испании прервал отдых из-за масштабных пожаров: что произошло

Супруги посетили семьи, вынужденные покинуть свои дома из-за одного из самых страшных лесных пожаров в истории Испании.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI прервал свой традиционный летний отдых на Майорке с семьёй и вернулся в Мадрид вместе с супругой, королевой Летицией, чтобы посетить районы, наиболее пострадавшие от масштабных лесных пожаров.

Супруги побывали в спортивном центре La Chopera в муниципалитете Вильяманта, где временно разместили более 200 эвакуированных жителей Вилья-дель-Прадо, Альдеа-дель-Фресно и других населенных пунктов юго-запада региона. Там король и королева пообщались с пострадавшими, выразили им поддержку и поблагодарили волонтеров и спасателей за их работу.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Во время визита монархов сопровождали президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, командующий Военным подразделением по чрезвычайным ситуациям (UME) генерал Франсиско Хавьер Рамос и мэр Вильяманты Мариано Нуньес. Они проинформировали короля и королеву о ходе тушения пожара и мерах по защите населенных пунктов.

В ходе визита король и королева провели закрытую встречу с эвакуированными жителями, находящимися в центре временного размещения.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
55
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