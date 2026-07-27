- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 1 хв
Король Іспанії перервав відпочинок через масштабні пожежі: що сталося
Подружжя відвідало сім’ї, змушені покинути свої домівки через одну з найгірших лісових пожеж в історії Іспанії.
Король Філіп VI перервав свій традиційний літній відпочинок на Майорці з родиною і повернувся до Мадрида з дружиною королевою Летицією, щоб відвідати райони, які найбільше постраждали від масштабних лісових пожеж.
Подружжя побувало у спортивному центрі La Chopera в муніципалітеті Вільяманта, де тимчасово розмістили понад 200 евакуйованих мешканців Вілья-дель-Прадо, Альдеа-дель-Фресно та інших населених пунктів південного заходу регіону. Там король і королева поспілкувалися з постраждалими, висловили їм підтримку та подякували волонтерам і рятувальникам за їхню роботу.
Під час візиту монархів супроводжували президентка автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо, командувач Військового підрозділу з надзвичайних ситуацій (UME) генерал Франсіско Хав’єр Рамос і мер Вільяманти Маріано Нуньєс. Вони поінформували короля та королеву про перебіг боротьби з вогнем і заходи із захисту населених пунктів.
Під час візиту король і королева провели закриту зустріч з евакуйованими мешканцями, які перебувають у центрі тимчасового розміщення.