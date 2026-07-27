Король Іспанії перервав відпочинок через масштабні пожежі: що сталося

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

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Король Філіп VI перервав свій традиційний літній відпочинок на Майорці з родиною і повернувся до Мадрида з дружиною королевою Летицією, щоб відвідати райони, які найбільше постраждали від масштабних лісових пожеж.

Подружжя побувало у спортивному центрі La Chopera в муніципалітеті Вільяманта, де тимчасово розмістили понад 200 евакуйованих мешканців Вілья-дель-Прадо, Альдеа-дель-Фресно та інших населених пунктів південного заходу регіону. Там король і королева поспілкувалися з постраждалими, висловили їм підтримку та подякували волонтерам і рятувальникам за їхню роботу.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Під час візиту монархів супроводжували президентка автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо, командувач Військового підрозділу з надзвичайних ситуацій (UME) генерал Франсіско Хав’єр Рамос і мер Вільяманти Маріано Нуньєс. Вони поінформували короля та королеву про перебіг боротьби з вогнем і заходи із захисту населених пунктів.

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Під час візиту король і королева провели закриту зустріч з евакуйованими мешканцями, які перебувають у центрі тимчасового розміщення.

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

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