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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Король Іспанії перервав відпочинок через масштабні пожежі: що сталося

Подружжя відвідало сім’ї, змушені покинути свої домівки через одну з найгірших лісових пожеж в історії Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Король Філіп VI і королева Летиція

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI перервав свій традиційний літній відпочинок на Майорці з родиною і повернувся до Мадрида з дружиною королевою Летицією, щоб відвідати райони, які найбільше постраждали від масштабних лісових пожеж.

Подружжя побувало у спортивному центрі La Chopera в муніципалітеті Вільяманта, де тимчасово розмістили понад 200 евакуйованих мешканців Вілья-дель-Прадо, Альдеа-дель-Фресно та інших населених пунктів південного заходу регіону. Там король і королева поспілкувалися з постраждалими, висловили їм підтримку та подякували волонтерам і рятувальникам за їхню роботу.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Під час візиту монархів супроводжували президентка автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо, командувач Військового підрозділу з надзвичайних ситуацій (UME) генерал Франсіско Хав’єр Рамос і мер Вільяманти Маріано Нуньєс. Вони поінформували короля та королеву про перебіг боротьби з вогнем і заходи із захисту населених пунктів.

Під час візиту король і королева провели закриту зустріч з евакуйованими мешканцями, які перебувають у центрі тимчасового розміщення.

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Іспанія потерпає від пожеж / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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