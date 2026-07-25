Королева Летиція сміливо носить мінісукні у відпустці та має ефектний вигляд

Королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

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Кілька років тому Її Величність демонструвала саме такий образ під час своєї відпустки, яку іспанська королівська родина зазвичай проводить у Пальма-де-Майорці.

Королева Летиція була одягнена в мініатюрну біло-рожеву сукню-сорочку з мотузковим поясом на талії і взута в рожеві еспадрильї на платформі із зав'язками-стрічками навколо ноги. Волосся королеви було розпущене, на обличчі був виразний макіяж, у вухах золоті сережки-кільця і тканинний клатч вона тримала в руках.

Королева Летиція та королева Софія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували шість образів королеви Летиції, які підійдуть для літньої відпустки і які можна взяти на замітку.

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