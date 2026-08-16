"Крики пристрасті" Сари Фергюсон під час бурхливого сексу не давали спати легенді Формули-1

Сара Фергюсон / © Associated Press

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У ті роки чоловік займався бізнесом з організації заходів для Формули-1 і сколотив статки, які на момент його смерті в липні 2026 року оцінювалися приблизно в 600 мільйонів фунтів стерлінгів.

Сара і Падді зустрічалися від 1982 до 1985 року, але навіть після розставання Сара залишилася у хороших стосунках з колишнім хлопцем, якого вона прозвала «Жабою», пише журнал Ok!.

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Сара Фергюсон і Падді Макнеллі / © Getty Images

І, за словами колишнього чемпіона світу Формули-1 Джеймса Ганта, за три роки сексуальне життя Фергі та Падді було дуже насиченим. А саму Сару називали "дуже гучною жінкою".

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У газеті Daily Mail Керолайн Грем пише: «Джеймс розповів мені, що йому не пощастило зупинитися в готельному номері поряд з Фергі та її коханцем під час однієї з гонок того сезону, і описав її як «найгучнішу жінку, яку я коли-небудь чув», а її «крики пристрасті» не давали йому спати.

Сара познайомилася з цим «авантюристом» із Формули-1, коли працювала нянею у його двох синів, Шона та Ролло. Незважаючи на те, що він був старший за неї приблизно на 22 роки, Сара, як повідомляється, мріяла вийти за нього заміж, але остаточно відмовилася від цієї надії, коли після трьох років спільного життя Макнеллі відкинув ультиматум, який вона йому поставила на Гран-прі Італії 1985 року.

Сара Фергюсон і Падді Макнеллі / © Getty Images

Після того, як Сара зажадала: «Виходь за мене заміж, інакше...», Гант сказав Керолайн: «Звичайно, Педді обрав варіант „Або інакше…“».

Але їхні стосунки закінчились на добрих умовах. «Педді завжди дбав про Сару, і часом за останні чотири десятиліття їй була потрібна особлива турбота», — повідомило джерело The Sun.

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«Він ніколи не залишав її за життя і навіть останніми днями свого життя надавав їй безпечний притулок у своєму будинку у Верб'є». Знамените швейцарське лижне шале Макнеллі було відоме серед посвячених як «кокаїновий замок». Саме там Сару Фергюсон бачили на публіці востаннє, коли вона зовсім зникла з радарів преси після скандалів, пов'язаних із її стосунками з покійним Джеффрі Епштейном.

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