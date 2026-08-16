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15-річна африканська шпороносна черепаха за окликом Моллі втекла з дому в Манітобі, Канада, а через два тижні її знайшли за 20 кілометрів, від місця зникнення.

Тварину виявили на території природного заповідника, хоча цей вид зовсім не пристосований до життя в канадській природі, пише CTV News.

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Представники природного заповідника Oak Hammock Marsh почали отримувати повідомлення від відвідувачів про незвичайну черепаху, яку помічали на території заповідника.

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Спочатку співробітники поставилися до цих повідомлень скептично. Адже африканські шпороносні черепахи не є корінним видом Канади.

«Ми думали, що, можливо, люди плутають її з алігаторовою черепахою, адже такі у нас трапляються, — розповіла телеканалу Джилліан Мальчук, екскурсоводка заповідника. — Тож алігаторові черепахи, розмальовані черепахи — ми розглядали безліч варіантів того, чим це могло бути. У деяких випадках ми навіть думали, що це просто великий камінь».

Однак сумніви зникли після того, як один із відвідувачів зміг сфотографувати загадкову тварину.

Черепаха Моллі

На знімку чітко було видно, що це саме африканська шпороносна черепаха — вид, природним середовищем існування якого є посушливі райони Африки, зокрема регіон на південній околиці пустелі Сахара.

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Для працівників заповідника це означало лише одне: черепаха опинилася дуже далеко від місця, де мала б перебувати.

«Ми всі знали, що вона не там, де мала бути, і, ймовірно, їй там було не найлегше. Тож, гадаю, спочатку ми здивувалися і, можливо, трохи не повірили, але потім доклали чималих зусиль, щоб вийти й знайти її», — сказала Мальчук.

Співробітники заповідника почали пошуки незвичайної гості. Територію обстежували протягом двох днів, перш ніж нарешті вдалося знайти Моллі.

Черепаху виявили на парковці.

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Після цього Мальчук забрала тварину до себе додому, де вона залишалася доти, доки працівникам заповідника не вдалося встановити особу її власника.

Черепаха Моллі

Згодом з’ясувалося, що Моллі втекла з дому приблизно два тижні тому. Від заповідника до її будинку було майже 20 кілометрів.

Тепер перед працівниками постало цікаве питання: як саме 15-річна черепаха подолала таку відстань.

Мальчук не виключає, що Моллі могла самостійно пройти весь шлях.

«Я б не стала цього виключати. Мені довелося провести деякий час із Моллі, і вона має досить сильний характер та поводиться у моєму дворі не гірше за Гудіні», — сказала вона.

І справді, поведінка черепахи змусила працівників заповідника замислитися над тим, наскільки далеко могла зайти домашня улюблениця самостійно.

Втім, у Мальчук є інша версія подій, яку вона вважає більш імовірною. За словами екскурсоводки, цілком можливо, що черепаху знайшов випадковий водій або перехожий, який вирішив допомогти тварині.

«Я думаю, що, ймовірно, якийсь добрий самаритянин вирішив, що їй місце у водно-болотних угіддях, побачив її десь на шосе, підібрав і привіз сюди, вважаючи, що робить добру справу, просто не усвідомлюючи, що це насправді не її природне середовище існування», — пояснила Мальчук.

Така версія могла б пояснити, як Моллі опинилася за майже 20 кілометрів від дому.

Африканські шпороносні черепахи походять із зовсім іншого клімату. Вони пристосовані до посушливих умов Африки, а канадське середовище для них неприродне. Саме тому працівники заповідника так наполегливо намагалися знайти тварину після перших повідомлень від відвідувачів.

На щастя, історія Моллі закінчилася добре: черепаху знайшли живою та неушкодженою, а її незвичайна подорож через Манітобу завершилася поверненням до людей.

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