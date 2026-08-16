РФ атакувала Київщину дронами: є пошкодження, серед постраждалих – дитина

Росіяни вранці атакували Київську область дронами / © Associated Press

Реклама

Сьогодні зранку росіяни запустили ударні дрони по Київській області. Внаслідок удару дронів у Броварському районі постраждало троє осіб.

Про наслідки атаки повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

Реклама

«Серед постраждалих — дитина. Їй надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики також надали допомогу на місці», — зазначив він.

Реклама

Крім того, пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. У житловому будинку понівечені покрівля та вікна.

Атака по Україні 16 серпня — що відомо

Російські війська у ніч проти 16 серпня випустили для атаки по Україні 106 дронів і ракети різних типів — протикорабельні «Онікси», балістичні «Іскандер-М» / С-400 / KN-23 та керовані авіаракети Х-59/69, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

ППО вдалося збити три ракети Х-59/69 і 85 ворожих БпЛА. Проте є влучання у 13 місцях, у трьох — впали уламки. Основним напрямком удару цієї ночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

У Києві від атаки постраждали двоє людей. В Оболонському районі загорівся ринок, у Голосіївському — нежитлова будівля.

Реклама

У Білгороді-Дністровському на Одещині внаслідок російської атаки пошкоджені три пʼятиповерхівкки. Попередньо, одна людина травмована.

Кривий Ріг — пошкоджено два промислові підприємства. Щонайменше одна людина загинула, ще 13 осіб дістали поранень.

Новини партнерів