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Київ у вогні: що відомо про наслідки балістичної атаки (оновлено)
За інформацією надзвичайників, внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.
Уночі, 16 серпня, Росія здійснила ворожу атаку на Київ. Внаслідок обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах. Станом на 07:20 відомо про трьох потерпілих від нічної ворожої атаки.
Про це повідомили у ДСНС.
Ситуація у районах
Оболонський район: сталася масштабна пожежа на території одного із ринків. На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.
Голосіївський район: на території нежитлової будівлі сталася пожежа. Рятувальники локалізували загоряння.
Нагадаємо, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У місті пролунала серія потужних вибухів.
До цього росіяни атакували Київ у ніч проти 11 серпня. Тоді внаслідок атаки у Шевченківському районі спалахнула пожежа на складах. Також було зафіксоване влучання на території дитячої лікарні. У ДСНС повідомили про одного постраждалого.