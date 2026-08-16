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Киев в огне: что известно о последствиях баллистической атаки (обновлено)
По информации чрезвычайников, в результате обстрела зафиксированы пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах.
Ночью, 16 августа, Россия совершила вражескую атаку на Киев. В результате обстрела произошли пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах. По состоянию на 07:20 известно о трех пострадавших от ночной вражеской атаки.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Ситуация в районах
Оболонский район: произошел масштабный пожар на территории одного из рынков. На другой локации в результате взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Еще по одному адресу произошло попадание в нежилое здание.
Голосеевский район: на территории нежилого здания произошел пожар. Спасатели локализовали возгорание.
Напомним, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздалась серия мощных взрывов.
До этого россияне атаковали Киев в ночь на 11 августа. Тогда в результате атаки в Шевченковском районе вспыхнул пожар на складах. Также было зафиксировано попадание на территории детской больницы. В ГСЧС сообщили об одном пострадавшем.