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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Киев в огне: что известно о последствиях баллистической атаки (обновлено)

По информации чрезвычайников, в результате обстрела зафиксированы пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ ударила по Киеву баллистикой

РФ ударила по Киеву баллистикой

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Ночью, 16 августа, Россия совершила вражескую атаку на Киев. В результате обстрела произошли пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах. По состоянию на 07:20 известно о трех пострадавших от ночной вражеской атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Ситуация в районах

Оболонский район: произошел масштабный пожар на территории одного из рынков. На другой локации в результате взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Еще по одному адресу произошло попадание в нежилое здание.

Голосеевский район: на территории нежилого здания произошел пожар. Спасатели локализовали возгорание.

Спасатели на месте пожара

Спасатели на месте пожара

Напомним, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздалась серия мощных взрывов.

До этого россияне атаковали Киев в ночь на 11 августа. Тогда в результате атаки в Шевченковском районе вспыхнул пожар на складах. Также было зафиксировано попадание на территории детской больницы. В ГСЧС сообщили об одном пострадавшем.

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