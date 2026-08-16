Лукашенко выдал неожиданное заявление о россиянах: назвал белорусов «лучшей версией»

Лукашенко и Путин / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Полесье является «прародиной славян».

Соответствующие заявления приводит пресс-служба диктатора.

Реклама

Выступая на этнокультурном фестивале в белорусском Полесье, Лукашенко заявил, что именно этот регион является местом происхождения славян.

Реклама

«По утверждению историков, Полесье — прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и болот, природной красоты — наши корни, нашего великого народа», — заявил он.

Развивая свое мнение, Лукашенко отметил, что, по его убеждению, именно в жителях Полесья сосредоточены лучшие качества белорусов.

В то же время самих белорусов он фактически поставил выше других славянских народов. В частности, Лукашенко сравнил их с россиянами, заявив, что белорусы являются своеобразной «улучшенной версией» россиян.

«Белорусы — это выносливые, крепкие люди. Хотя я иногда говорю россиянам, что белорусы — это „русские со знаком качества“, некоторые из них даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не устоишь, чего тут обижаться? — заявил он.

Реклама

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что приказал военным и пограничникам открыть пункты пропуска на границе с Украиной, чтобы украинские крестьяне собирали грибы и ягоды.

Мы ранее информировали, что Украина не исключает непосредственных контактов с Лукашенко или представителями его режима для уменьшения жертв или завершения войны.

Новости партнеров