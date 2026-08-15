Лукашенко сделал циничное заявление о границе с Украиной

Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашённый белорусский президент Александр Лукашенко цинично заявил об открытых границах с Украиной и призвал украинцев приезжать в Беларусь во время полномасштабной войны.

Об этом он заявил во время публичного выступления на этнографическом фестивале в субботу, 15 августа, как сообщает близкий к белорусскому диктатору Telegram-канал «Пул первого».

Реклама

Лукашенко назвал украинцев «беднягами» и заявил, что они могут пересекать границу, в частности, для сбора дикорастущих ягод, грибов и других лесных плодов.

Реклама

«Пусть к нам приходят все, мы открыты для этого», — заявил он.

По словам Лукашенко, он якобы приказал военным и пограничникам открыть пункты пропуска, чтобы украинцы могли «как обычно» приезжать в Беларусь и зарабатывать на сборе дикоросов.

«Бедные украинцы, которые, помните, приходили к нам через границу, собирали дикорастущие плоды, ягоды, грибы и всё, что там ещё у нас растёт на болотах… Это же бедняги там, там же простые люди живут по ту сторону границы», — неожиданно «растрогался» диктатор страны, которая помогает Кремлю убивать мирных украинцев.

При этом самопровозглашённый президент Беларуси пошёл ещё дальше и нагло отрицал причастность своего государства к российской агрессии против Украины. Хотя именно с территории Беларуси российские войска в феврале 2022 года начали наступление на Киев, используя белорусскую территорию в качестве плацдарма для вторжения в Украину.

Реклама

«Мы никак не агрессоры. Мы не хотим воевать ни с россиянами, ни с украинцами», — лицемерно заверил Лукашенко.

Он также заявил, что Беларусь якобы «будет делать всё для того, чтобы был мир», назвав страну «общим домом» для представителей разных народов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что президент России Владимир Путин до сих пор не смог склонить белорусского диктатора Александра Лукашенко к непосредственному вступлению в войну против Украины, однако Беларусь уже оказывает российской армии помощь, которую необходимо прекратить.

Новости партнеров