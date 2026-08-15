После обращения к Драпатому бойцы 121-й бригады пропали со связи: родные бьют тревогу

ВСУ на войне / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Родственники военнослужащих 121-й отдельной бригады территориальной обороны заявили о потере связи с бойцами, которые уже длительное время находятся на позициях на Запорожском направлении и, по их словам, испытывают проблемы с обеспечением водой, едой и медикаментами.

Об этом жены двух военнослужащих рассказали «Суспильному» после публикации видеообращения бойцов к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому.

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По словам Людмилы Крыжановской, её муж Юрий и его сослуживцы находятся на позициях уже около четырёх месяцев. Она утверждает, что военные оставались без достаточного количества еды и воды.

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«Они ели рис, залитый дождевой водой. То есть сырой рис и одна баночка горошка на целый день для ребят».

Женщина также рассказала, что в течение месяца не могла связаться с мужем. По её словам, командование уверяло, что военные живы и обеспечены всем необходимым. Однако после установления видеосвязи она увидела мужа, который, по её словам, сильно похудел.

«Он был таким худым… И говорит мне: „Я не могу стоять, я не могу сидеть. Ни воды, ни еды нет“».

Илона Белокаменцева, супруга военнослужащего Владимира Белокаменцева, рассказала, что её муж является добровольцем и служит с первых дней полномасштабного вторжения. По её словам, ещё в мае семья узнала о нехватке воды и продовольствия на позициях.

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«Мы обращались, мы писали электронные письма комбригу, комбату и в Минобороны».

По словам женщины, после обращений обещали наладить логистику, однако количество еды и воды, доставляемое военным, якобы оставалось недостаточным.

По словам Белокаменцевой, примерно с середины июля у военных пропала связь с интернетом. Только 7–8 августа, после доставки оборудования Starlink, родственники смогли вновь получить от них сообщения.

«Поэтому только 8 августа мы узнали, что на самом деле у них нет ни еды, ни даже воды», — сказала она.

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По словам женщины, военные рассказали родным о чрезвычайно сложных условиях на позициях.

Об этой ситуации также рассказывает Татьяна Кравчук— сестра командира взвода огневой поддержки 121-й бригады Анатолия Сащука. Именно она опубликовала видеообращение военнослужащих в социальных сетях и способствовала тому, что об этой ситуации стало известно широкой общественности.

Кравчук регулярно сообщает о ходе событий в Facebook и Threads. В частности, 15 августа она сообщила, что родственники уже четвертый день не могут связаться с военными.

«Со вторника, 11 августа, с ребятами нет связи. Наши родные предупреждали нас, что такое может случиться, что связь отключат. Это делается специально, чтобы никакая информация не распространялась», — написала она.

По словам Кравчука, родственники просят предоставить аудиозапись с радиостанции, однако в ответ слышат лишь: «Подождите».

«Мы уже однажды ждали, теперь видим, до чего это дошло. Командование боится ещё большего резонанса. Поэтому и идёт на такие меры», — утверждает она.

Журналисты «Суспильного» обратились к 121-й бригаде с просьбой разъяснить ситуацию с обеспечением военных. В бригаде ответили, что их официальная позиция уже обнародована на страницах подразделения в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что после видеообращения военных командование группировки сил «Юг» заявило о намерении провести ротацию подразделения.

Напомним, командир взвода огневой поддержки 121-й отдельной бригады территориальной обороны Анатолий Сащук обратился к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому в связи с проблемами со снабжением военнослужащих на Запорожском направлении.

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