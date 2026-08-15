Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий / © ТСН

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Потеря Славянска и Краматорска приведет к новой попытке заставить Украину капитулировать. Ответственность за эту битву сможет взять на себя только командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Об этом в Facebook написал командир роты БПЛА 23-го штурмового полка, входящего в состав Второго корпуса Национальной гвардии «Хартия», Юрий Бутусов.

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Он сообщил, что войска РФ штурмуют лес Чобиток и ещё несколько стратегически важных высот на восточной окраине Славянска. Если Силы обороны оттуда отступят, враг получит тактическое преимущество, и Славянск-Краматорск начнут постепенно теряться. В итоге это приведет к потере Донбасса.

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«В результате в США и Европе вновь будет предпринята попытка заставить Украину капитулировать в ходе переговоров с РФ путем сокращения финансирования Украины, поскольку потеря Донбасса станет весомым аргументом в пользу невозможности изменить ход войны», — написал Бутусов.

По его мнению, спасти критическую ситуацию способен только Третий армейский корпус Андрея Билецкого: спланировать сражение, сосредоточить надежные штурмовые подразделения, выстроить боевые порядки БПЛА и переломить ход сражения, которое будет продолжаться как в этом, так и в следующем году.

«Фланг корпуса Билецкого — это Донбасс, Лиман, где он удерживает фронт и где враг не может продвинуться ни на шаг. Таким образом, зона ответственности Билецкого может расшириться, его силы находятся поблизости, и он может усилить своими резервами участок в Славянске. Командиры 3-го корпуса помогут упорядочить боевые порядки наших войск на основе своего успешного опыта», — считает Бутусов.

Он также добавил, что под командование Билецкого необходимо передать не только корпус, отвечающий за Славянск, но и корпус, отвечающий за Константиновку, поскольку враг продвигается по всему этому фронту, и оборона необходима в широкой полосе.

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«Грамотное управление и усиление могут изменить ход боевых действий. Только наведение порядка в управлении и организации на фронте сейчас позволит переломить ход сражения, которое пока складывается не в нашу пользу», — добавил Бутусов.

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