Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький / © ТСН

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Втрата Слов’янська та Краматорську призведе до нової спроби примусити Україну до капітуляції. Відповідальність за цю битву зможе взяти на себе лише командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Про це у Facebook написав командир роти БпЛА 23-го штурмового полку в складі Другого корпусу Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов.

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Він повідомив, що війська РФ штурмують ліс Чобіток та ще кілька панівних висот на східній околиці Слов’янська. Якщо Сили оборони звідти відступлять, ворог здобуде тактичні переваги, і Слов’янськ-Краматорськ почнуть поступово втрачатись. У підсумку це призведе до втрати Донбасу.

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«В результаті у США та Європі знову буде спроба примусити Україну до капітуляції у форматі перемовин з РФ шляхом скорочення фінансування України, бо втрата Донбасу буде вагомим аргументом щодо неможливості змінити хід війни», — написав Бутусов.

На його думку, врятувати критичну ситуацію здатен тільки Третій армійський корпус Андрія Білецького: спланувати битву, зосередити надійні штурмові підрозділи, вибудувати бойові порядки БпЛА та переломити хід битви, яка буде тривати і в цьому і в наступному році.

«Фланг корпусу Білецького — це Донбас, Лиман, де він тримає фронт і де ворог не може просунутись ні на крок. Таким чином, смуга відповідальності Білецького може розширитись, його сили поруч і він може посилювати своїми резервами ділянку Слов’янську. Командири 3-го корпусу допоможуть впорядкувати бойові порядки наших військ на основі свого успішного досвіду», — вважає Бутусов.

Він також додав, що підпорядкувати Білецькому під командування потрібно не лише корпус, який відповідає за Слов’янськ, але і корпус, який відповідає за Костянтинівку, оскільки ворог рухається на усьому цьому фронті, і оборона потрібна у широкій смузі.

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«Розумне управління та посилення може змінити хід боїв. Тільки впорядкування управління та організації на фронті зараз дозволить переломити хід битви, яка поки що відбувається не на нашу користь», — додав Бутусов.

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