Як позбутися бур’янів за допомогою соди: коли популярний засіб може лише нашкодити

Бур’яни

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Харчову соду часто використовують як натуральний засіб проти бур’янів, однак її дія має суттєві обмеження. Найкраще вона підходить для точкової боротьби з молодими рослинами з неглибоким корінням, а ефект залежить від погоди та правильного застосування.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

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Як харчова сода діє на бур’яни

Харчова сода, або бікарбонат натрію, сприяє зневодненню рослини завдяки високому вмісту солі. Вона витягує вологу з бур’яну, через що той поступово пошкоджується та відмирає.

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За словами старшого наукового співробітника Школи інтегративного рослинництва Корнельського університету Джонатана Рассела-Анеллі, перші результати після застосування соди можна помітити приблизно через 24–48 годин. Тобто вона не «спалює» бур’ян миттєво, а діє поступово.

Як довго сода захищає від бур’янів

Якщо після обробки немає дощу, харчова сода може залишатися ефективною близько тижня. Опади здатні вимивати її, через що дія засобу слабшає.

Повторно використовувати соду радять після того, як з’являться нові зелені пагони. Загалом потреба в обробці може виникати приблизно раз на чотири-шість тижнів.

Засновник Rocky Mountain BioAg Брендон Т. Кейл пояснив, що сода не завжди знищує кореневу систему повністю. Якщо в корені залишаються волога та запас енергії, бур’ян може знову почати рости.

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Проти яких бур’янів сода найефективніша

Найкраще цей спосіб працює проти молодих однорічних бур’янів із неглибоким корінням. Зокрема, сода може стати в пригоді для точкової обробки рослин, які проростають у тріщинах доріжок або під’їзних шляхів.

Натомість проти багаторічних бур’янів із глибокою та розвиненою кореневою системою вона може бути малоефективною. Рассел-Анеллі, зокрема, зазначив, що сода не допоможе позбутися стійких рослин на кшталт плюща.

Чим харчова сода може нашкодити

Важливо враховувати, що сода діє неселективно. Це означає, що вона здатна пошкодити не лише бур’яни, а й рослини, які садівник хоче зберегти. Тому її рекомендують використовувати лише точково та не застосовувати на грядках.

Часте використання соди також може негативно вплинути на ґрунт. За словами Кейла, накопичення солей здатне шкодити ґрунтовим мікроорганізмам і підвищувати лужність.

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Фахівці також не рекомендують розсипати соду у вітряну погоду, адже порошок може потрапити на сусідні рослини. Після обробки не варто одразу косити траву або видаляти бур’яни, щоб не рознести засіб ділянкою.

Крім того, для дії соди потрібні тепло та активний ріст рослин. Тому в прохолодну пору року, зокрема восени, такий спосіб боротьби з бур’янами буде менш ефективним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чим можна обприскати помідори та огірки проти фітофтори й пероноспорозу.

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