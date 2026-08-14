Ніколи не кажіть "єжевіка": як правильно назвати ягоду українською

Як правильно українською / © pixabay.com

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Якщо ви досі називаєте цю темну літню ягоду «єжевікою», варто запам’ятати український відповідник. Літературна назва — ожина. Саме так слово зафіксоване в академічному «Словнику української мови»: ожина — це і колюча кущова або напівкущова рослина, і її чорно-сизі їстівні плоди.

Про це детально розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Слово «єжевіка» не відповідає нормативній українській назві цієї ягоди. У мовних матеріалах його називають калькою з російської, тоді як українська літературна мова має власне слово — «ожина».

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Тож правильно сказати:

купити ожину;

зібрати кошик ожини;

варення з ожини;

ожиновий пиріг;

кущі ожини.

Форма змінюється залежно від контексту, але основа слова залишається тією самою — ожина.

Що означає слово «ожина»

«Ожина» — давня українська лексема, яка зафіксована в українських словниках. Академічний словник визначає ожину як багаторічну кущову або напівкущову колючу рослину з дугоподібними гілками та їстівними плодами. Окремо зазначено значення «ягоди цієї рослини чорно-сизого кольору».

Слово є і в «Словнику української мови» Бориса Грінченка. У ньому «ожина» безпосередньо співвіднесена з російською назвою «ежевика», а також наведені ботанічні значення слова. Це традиційна українська назва, яка має тривалу історію в мові.

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Чому ягода називається «ожиною»

Походження слова також цікаве. За даними етимологічного словника, «ожина» походить від праслов’янської форми ežina, яку пов’язують зі словом «їжак». Таке пояснення пов’язують із характерною особливістю рослини — її колючими стеблами.

Подібні назви збереглися й в інших слов’янських мовах. Наприклад, польською ожина — jeżyna, словацькою — ožina. Етимологічний словник наводить ці слова як споріднені відповідники.

Ожина — це ягода чи рослина?

Цікаво, що слово «ожина» може називати і саму рослину, і її плоди. Тому вислів «ягоди ожини» теж цілком правильний, якщо потрібно чітко розмежувати рослину та її плоди.

Окрім літературної назви «ожина», у різних регіонах України можна зустріти народні назви цієї рослини. Серед них згадують, зокрема: виприни, драпаки, бамбара або бамбера, кабанячі чи свинячі ягоди.

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Регіональні назви цікаві з погляду української діалектології, однак у звичайному мовленні не обов’язково замінювати ними літературний варіант. Тож наступного разу, коли побачите на ринку чи в магазині кошик із темними стиглими ягодами, сміливо кажіть: «Дайте, будь ласка, ожини».

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