- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 2 хв
Ніколи не кажіть "єжевіка": як правильно назвати ягоду українською
Українська мова має власну назву цієї ягоди.
Якщо ви досі називаєте цю темну літню ягоду «єжевікою», варто запам’ятати український відповідник. Літературна назва — ожина. Саме так слово зафіксоване в академічному «Словнику української мови»: ожина — це і колюча кущова або напівкущова рослина, і її чорно-сизі їстівні плоди.
Про це детально розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.
Слово «єжевіка» не відповідає нормативній українській назві цієї ягоди. У мовних матеріалах його називають калькою з російської, тоді як українська літературна мова має власне слово — «ожина».
Тож правильно сказати:
купити ожину;
зібрати кошик ожини;
варення з ожини;
ожиновий пиріг;
кущі ожини.
Форма змінюється залежно від контексту, але основа слова залишається тією самою — ожина.
Що означає слово «ожина»
«Ожина» — давня українська лексема, яка зафіксована в українських словниках. Академічний словник визначає ожину як багаторічну кущову або напівкущову колючу рослину з дугоподібними гілками та їстівними плодами. Окремо зазначено значення «ягоди цієї рослини чорно-сизого кольору».
Слово є і в «Словнику української мови» Бориса Грінченка. У ньому «ожина» безпосередньо співвіднесена з російською назвою «ежевика», а також наведені ботанічні значення слова. Це традиційна українська назва, яка має тривалу історію в мові.
Чому ягода називається «ожиною»
Походження слова також цікаве. За даними етимологічного словника, «ожина» походить від праслов’янської форми ežina, яку пов’язують зі словом «їжак». Таке пояснення пов’язують із характерною особливістю рослини — її колючими стеблами.
Подібні назви збереглися й в інших слов’янських мовах. Наприклад, польською ожина — jeżyna, словацькою — ožina. Етимологічний словник наводить ці слова як споріднені відповідники.
Ожина — це ягода чи рослина?
Цікаво, що слово «ожина» може називати і саму рослину, і її плоди. Тому вислів «ягоди ожини» теж цілком правильний, якщо потрібно чітко розмежувати рослину та її плоди.
Окрім літературної назви «ожина», у різних регіонах України можна зустріти народні назви цієї рослини. Серед них згадують, зокрема: виприни, драпаки, бамбара або бамбера, кабанячі чи свинячі ягоди.
Регіональні назви цікаві з погляду української діалектології, однак у звичайному мовленні не обов’язково замінювати ними літературний варіант. Тож наступного разу, коли побачите на ринку чи в магазині кошик із темними стиглими ягодами, сміливо кажіть: «Дайте, будь ласка, ожини».